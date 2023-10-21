Ціни на продукти в Україні: що здорожчає, що подешевіє

Овочі на одному із українських базарів. Фото: Новини.LIVE

Цієї осені та зими в Україні знову можуть здорожчати продукти, але не всі, каже в інтерв'ю Новини.LIVE Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

В першу чергу вверх підуть ціни на яйця та телятину, а от дещо із продуктового споживчого кошика, навпаки, буде аж занадто дешевим.

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Які саме продукти восени подорожчають знову?

— Я би не сказав, що продукти здорожчають. Навпаки ціни на продуктовий кошик стабілізувалися, дещо навіть здешевіло. Цього року аргаріями було зібрано великий урожай овочів. І оскільки логістика у нас зламана, більшість реалізацій відбувається на внутрішньому ринку за дуже низькими цінами.

Ціни на овочі дуже впали, я би сказав у 3-4 рази. Ці продукти на сьогодні досить доступні.

Що буде взимку — залежатиме в першу чергу від енергетичної безпеки. Якою електрикою користуватимемось - із мережі чи із генераторів. Остання — дуже затратна. Один кіловат світла із генератора коштує не менше 25 грн. Тому якщо говоримо про випікання хліба, наприклад, то основна складова ціноутворення буде навіть не у муці, а в електроенергії та зарплат працівників.

Які самі продукти через порушену Росією логістику, залишаються в Україні?

— Цього року, на жаль, всі культури збиткові, окрім сої. На сою ціна все ще стабільна, бо протеїну не вистачає, як в Україні, так і в країнах Євросоюзу. Там не можуть вирощувати сою, але при цьому мають великі тваринницькі комплекси.

Дмитро Соломчук. Фото: FB/Дмитро Соломчук

А от ріпак, соняшник, пшениця — ця продукція збиткова. Наприклад, пшениця на світових біржах котується 230-240 євро, то у нас на декокупованих територіях аргаріям пропонують 2-2,5 тис грн. Це вже не просто збиток, а за безкоштовно. Бо цих коштів навіть не вистачить оплатити паї.

Які саме продукти здешевшали?

— Сезонні овочі: цибуля, морква. Цими культурами українські аргарії засіяли західні та центральні регіони України. Їх у нас перевиробництво. Тому постало питання в овочесховищах. Так, їх у нас стало на 15 штук більше, але цього мало, аби зберегти всю зібрану продукцію.

Тому навесні ціни на овочі в Україні зростуть, бо ми навряд зможемо зберегти все, що виростили. Відповідно будемо імпортувати, тому ціна буде вищою.

Врожай картоплі. Фото: FB/Дмитро Соломчук

А от картоплі вистачатиме повністю. Адже 60% вирощують саме домогосподарства.

До речі, помітно, що здешевшала гречка. Збільшили площі посіву?

— Так, до того ж збільшився урожай. Аргарії виростили на багато більше, ніж Україна споживає. Через погану логістику не можемо наростити експорт. Тому ціна на гречку впала до межі банкрутства.

За кілограм неочищеної гречки сільгосппідприємствам пропонують по 8 грн. І це при собівартості у 15-16 грн. Для аргаріїв такі ціни є дуже збитковими. Хто має можливість — притримує, аби реалізувати пізніше, щоби хоча би вийти в нуль. Про прибутки вже ніхто не говорить.

Зберегти гречку, то збережуть. На зібрані об'єми сховищ у нас вистачить. Але наступної весни аргарії відмовляться її сіяти. Хто буде сіяти те, де повний збиток

Не скажу, що гречка у нас основний продукт споживання, але останніми роками цінами на неї часто маніпулювали в тому числі і в котуваннях на ринку.

Ваш колега по комітету Олександр Гайду прогнозує чергове здорожчання молочки та яєць. Чому?

— Не думаю, що здорожчає молочка, бо наразі досить доступні ціни на сировину для тварин. Це пшениця, соя та кукурудза. Інше питання — знищення 7 тисяч корів, через що зменшилось стадо в цілому.

Проте воно вже нарощується в інших регіонах та будуються нові молочні ферми. Тому не бачу причин для здорожчання молочки, наприклад, вже завтра.

Поголів'я корів в Україні. Фото: FB/Дмитро Соломчук

Що стосується яєць, то вони завжди дорожчають взимку через зменшення продукування. Під свята десяток домашніх яєць може коштувати під 100 гривень, а от фабричні — не думаю, що будуть у таку ціну.

Торік яйця здорожчали, бо росіяни розбили найбільшу птахофабрику на території Європи біля Чорнобаївки. Вона мала кілька мільйонів курей. Але вже на сьогодні у кожній області відкриваються невеликі птахофабрики, із поголів'ям 20-100 тисяч. Це стабілізує ціну і на яйця, і на м'ясо.

Наскільки здорожчав споживчий кошик в Україні за рік?

— Орієнтовно на 18-20%. Дорого це чи ні — у порівнянні. Я розумію, що важко усім, але це не та проблема, як наприклад, важко хлопцям в окопах на війні.

Наскільки здорожчає м'ясо?

— До речі, споживчий кошик збільшився у ціні через серйозне здорожчання свинини. Незважаючи на доступність комбікорму, через війну у нас не вистачає поголів'я свиней. Наприклад, на Харківщині було знищено 70 тисяч голів, 40 підприємств повністю зруйновані. І такі випадки непоодинокі.

Для нарощення стада в інших регіонах потрібен час, за місяць-два це не відновлюється. Відтак свинина здоржчала на 60-70%. Але думаю, що це вже стеля, вищого підвищення ціни не прогнозується. Стадо нарощується, тому на весну ціни на свинину мають піти вниз.

Здорожчає телятина десь до 270-300 грн за кілограм, бо її не вистачає. А от на курятину ціна буде стабільною, ми нею ми вже повністю забезпечені, навіть маємо перевиробництво.

Що в цілому відбувається в українському агросекторі?

— Повна катастрофа. Банкрутує багато агропідприємств і якщо так буде надалі, наступного року 20-30% із просто збанкрутують. Найскладніше на деокупованих територіях, адже це десятки тисяч замінованих земель, повністю знищена техніка, купувати нову немає за що, реалізувати продукцію нікуди.

Розмінування в Україні. Фото: ДСНС

Ситуація реально катастрофічна. Найскладніше — на Херсонщині. Там немає нічого цілого. Така ж ситуація на Харківщині, схожа — на Чернігівщині, Київщині. Всі ці агропідприємства вирощували продукцію для внутрішнього ринку.

Звісно, що все разом впливає на споживчий кошик та загалом на економіку країни. У нас 7 млн пайовиків, і якщо їм не буде чим платити, вони постраждають. Люди в селі очікують на ці кошти.

Чим це нам загрожує?

— Росія хоче знищити наш агросектор. Увесь час війни вони чітко б'ють по сільському господарству, портовій інфраструктурі, птахофабрикам, що не несе ніякої загрози для їхніх військ. Думаю, вони це роблять навмисне, аби наше сільське господарство збанкрутіло, ми не змогли експортувати і тоді росіяни зможуть зайняти нашу велику долю на світовому ринку.

Але от приїжджаєш на Херсонщину, де фермерам на відновлення потрібно 10-15 років, але вони налаштовані позитивно. Кажуть: "Ми все відбудуємо, все буде". У нас закладена любов до землі, але їм потрібно підставити плече.

Що буде із посівною?

— Посівна вже йде. Через сприятливі погодні умови цієї осені у нас вже засіяно більше, ніж минулого сезону. Також на деокупованих територіях наші аргарії розмінували додаткові десятки тисяч гектарів. Ми надали їм техніку і вони вже сіють аж до грудня.

Відповідно, має зрости і врожай. Але що будемо сіяти навесні — поки не знаю, будемо відштовхуватися від запитів. Через збитковість наразі аргарії не хочуть сіяти кукурудзу, наприклад.

Хліб буде дорожчати?

— Якщо із енергоносіями ситуація буде стабільна, не думаю, що хліб дорожчатиме. Якщо ж пекарні працюватимуть на генераторах, то ціна підніметься. Але сподіваюсь, що енергосистема справиться з усіма викликами. Наскільки зрозуміло, до зими ми підготувались, маємо пройти її стабільно.