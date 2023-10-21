Цены на продукты в Украине: что подорожает, что подешевеет

Овощи на одном из украинских рынков. Фото: Новини.LIVE

Этой осенью и зимой в Украине снова могут подорожать продукты, но не все, говорит в интервью Новини.LIVE Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

В первую очередь вверх пойдут цены на яйца и телятину, а вот кое-что из продуктовой потребительской корзины, наоборот, будет слишком дешевым.

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Какие именно продукты осенью подорожают снова?

– Я бы не сказал, что продукты подорожают. Напротив, цены на продуктовую корзину стабилизировались, несколько даже подешевело. В этом году аграриями был собран большой урожай овощей. И поскольку логистика у нас сломана, большинство реализаций проходят на внутреннем рынке по очень низким ценам.

Цены на овощи очень упали, я бы сказал в 3-4 раза. Эти продукты на сегодняшний день достаточно доступные.

Что будет зимой, будет зависеть в первую очередь от энергетической безопасности.

Каким электричеством будем пользоваться — из сети или из генераторов. Последнее очень затратное. Один киловатт света из генератора стоит не менее 25 грн. Поэтому если говорим о выпекании хлеба, например, то основная составляющая ценообразования будет даже не в муке, а в электроэнергии и зарплатах работников.

Какие же продукты из-за нарушенной Россией логистики остаются в Украине?

— В этом году, к сожалению, все культуры убыточны, кроме сои. На сою цена все еще стабильна, потому что протеина не хватает как в Украине, так и в странах Евросоюза. Там не могут выращивать сою, но при этом у них большие животноводческие комплексы.

Дмитрий Соломчук. Фото: FB/Дмитрий Соломчук

А вот рапс, подсолнечник, пшеница – эта продукция убыточна. К примеру, пшеница на мировых биржах котируется 230-240 евро, то у нас на декокупированных территориях аграриям предлагают 2-2,5 тыс. грн. Это уже не просто ущерб, а бесплатно. Ибо этих средств даже не хватит оплатить паи.

Какие продукты подешевели?

— Сезонные овощи: лук, морковь. Этими культурами украинские аргарии засеяли западные и центральные регионы Украины. Их у нас перепроизводство. Поэтому возник вопрос в овощехранилищах. Да, их у нас стало на 15 штук больше, но этого мало, чтобы сохранить всю собранную продукцию.

Поэтому весной цены на овощи в Украине вырастут, потому что вряд ли мы сможем сохранить все, что вырастили. Соответственно будем импортировать, поэтому цена будет выше.

Урожай картофеля. Фото: FB/Дмитрий Соломчук

А вот картофеля будет хватать полностью. Ведь 60% выращивают именно домохозяйства.

Кстати, заметно, что подешевела гречка. Увеличили площади посева?

– Да, к тому же увеличился урожай. Аграрии вырастили гораздо больше, чем Украина употребляет. Из-за плохой логистики не можем нарастить экспорт. Поэтому цена на гречку упала до предела банкротства.

За килограмм неочищенной гречки сельхозпредприятиям предлагают по 8 грн. И это при себестоимости 15-16 грн. Для аграриев такие цены очень убыточны. Кто имеет возможность – придерживает, чтобы реализовать позже, чтобы хотя бы выйти в ноль. О прибылях уже никто не говорит.

Сохранить гречку, то сохранят. На собранные объемы хранилищ у нас хватит. Но следующей весной аграрии откажутся ее сеять. Кто будет сеять то, что дает полный ущерб.

Не скажу, что гречка у нас основной продукт потребления, но в последние годы ценами на нее часто манипулировали в том числе и в котировке на рынках.

Ваш коллега по комитету Александр Гайду прогнозирует очередное удорожание молочки и яиц. Почему?

— Не думаю, что подорожает молочка, потому что в настоящее время достаточно доступные цены на сырье для животных. Это пшеница, соя и кукуруза. Другой вопрос — уничтожение 7 тысяч коров, из-за чего уменьшилось стадо в целом.

Однако оно уже наращивается в других регионах и строятся новые молочные фермы. Потому не вижу причин для подорожания молочки, например, уже завтра.

Поголовье коров в Украине. Фото: FB/Дмитрий Соломчук

Что касается яиц, то они всегда дорожают зимой из-за уменьшения производства. В праздники десяток домашних яиц может стоить под 100 гривен, а вот фабричные — не думаю, что будут стоить также.

В прошлом году яйца подорожали, потому что россияне разбили крупнейшую птицефабрику на территории Европы возле Чернобаевки. Она имела несколько миллионов кур. Но уже сегодня в каждой области открываются небольшие птицефабрики, с поголовьем 20-100 тысяч. Это стабилизирует цену и на яйца и мясо.

Насколько подорожала потребительская корзина в Украине за год?

— Ориентировочно на 18-20%. Дорого это или нет — в сравнении. Я понимаю, что тяжело всем, но это не та проблема, как, например, тяжело ребятам в окопах на войне.

Насколько подорожает мясо?

— Кстати, потребительская корзина увеличилась в цене из-за серьезного удорожания свинины. Несмотря на доступность комбикорма, из-за войны у нас не хватает поголовья свиней. Например, в Харьковской области было уничтожено 70 тысяч голов, 40 предприятий полностью разрушены. И такие случаи не единичны.

Для наращивания стада в других регионах нужно время, через месяц-два это не восстанавливается. Следовательно, свинина подорожала на 60-70%. Но думаю, что это уже потолок, более высокого повышения цены не прогнозируется. Стадо наращивается, поэтому весной цены на свинину должны пойти вниз.

Подорожает телятина где-то до 270-300 грн. за килограмм, потому что ее не хватает. А вот на курятину цена будет стабильной, мы ею уже полностью обеспечены, даже имеем перепроизводство.

Что в целом происходит в украинском агросекторе?

— Полная катастрофа. Банкротится много агропредприятий и если так будет в дальнейшем, в следующем году 20-30% просто обанкротятся. Сложнее всего на деоккупированных территориях, ведь это десятки тысяч заминированных земель, полностью уничтожена техника, покупать новую не за что, реализовать продукцию некуда.

Разминирование в Украине. Фото: ГСЧС

Ситуация реально катастрофическая. Самая сложная – на Херсонщине. Там нет ничего целого. Такая же ситуация на Харьковщине, похожая – на Черниговщине, Киевщине. Все эти агропредприятия выращивали продукцию для внутреннего рынка.

Конечно, все вместе влияет на потребительскую корзину и в целом экономику страны. У нас 7 млн пайщиков, и если им нечем будет платить, они пострадают. Люди в селе ожидают эти средства.

Чем нам это грозит?

— Россия хочет уничтожить наш агросектор. Все время войны они четко бьют по сельскому хозяйству, портовой инфраструктуре, птицефабрикам, что не несет никакой угрозы их войскам. Думаю, они это делают специально, чтобы наше сельское хозяйство обанкротилось, мы не смогли экспортировать и тогда россияне смогут занять нашу большую долю на мировом рынке.

Но вот приезжаешь в Херсонскую область, где фермерам на восстановление нужно 10-15 лет, но они настроены положительно. Говорят: "Мы все отстроим, все будет". У нас заложена любовь к земле, но им нужно подставить плечо.

Что будет с посевной?

– Посевная уже идет. Из-за благоприятных погодных условий этой осенью у нас уже засеяно больше, чем в прошлом сезоне. Также на деоккупированных территориях наши аграрии разминировали дополнительные десятки тысяч гектаров. Мы предоставили им технику и они уже сеют до декабря.

Соответственно, должен вырасти и урожай. Но что будем сеять весной – пока не знаю, будем отталкиваться от запросов. Из-за убыточности аграрии не хотят сеять кукурузу, например.

Хлеб будет дорожать?

— Если с энергоносителями ситуация будет стабильной, не думаю, что хлеб будет дорожать. Если же пекарни будут работать на генераторах, то цена поднимется. Но надеюсь, что энергосистема справится со всеми вызовами. Насколько понятно, к зиме мы подготовились, должны пройти ее стабильно.