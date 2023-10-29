Сколько стоят продукты на мясо по-французски в октябре 2023 года

Сочное мясо по-французски. Фото: kartinki.pics

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С наступлением холодов в Украине закончился сезон свежих овощей и фруктов, что, к сожалению, также означает, конец периода низких цен на эти продукты в магазинах. Хотя некоторые товары в украинских магазинах все еще остаются достаточно дешевыми, эксперты согласны с тем, с приближением зимы цены будут расти.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления мяса по-французски и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Первая ласточка сезонного подорожания овощей – согласно аналитикам проекта EastFruit, цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно расти. Участники рынка утверждают, что ситуация обусловлена несколькими факторами. Прежде предложение огурцов на рынке значительно уменьшилось из-за завершения текущего сезона, при этом спрос на огурцы остается на высоком уровне.

Рост цен на тепличные огурцы столь быстрым темпом, по мнению участников рынка, объясняется ограниченным предложением во время повышенного спроса. После ухудшения погодных условий запасы в комбинатах значительно снизились. Кроме того, отсутствие конкуренции со стороны турецких продуктов также способствует поддержанию высоких цен.

По словам члена комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрия Соломчука, сначала в Украине вырастут цены на яйца и телятину. Впрочем, некоторые продукты, как отмечает эксперт, наоборот, будут слишком дешевым. Он добавил, что в общей сложности продуктовая корзина в Украине за год подорожала на 18-20%.

По словам Соломчука, потребительская корзина подорожала из-за серьезного подорожания свинины. Несмотря на наличие доступного комбикорма, в стране недостаточно свиней из-за войны с Россией. К примеру, в Харьковской области потеряно 70 тысяч голов скота, 40 предприятий были полностью разрушены.

Восстановление поголовья свиней в других регионах требует времени, и через месяц-два это невозможно. В результате свинина подорожала на 60-70%, но, по мнению экспертов, это, возможно, предел, и значительный рост цен больше не ожидается. Стадо находится в процессе наращивания и ожидается, что весной цены на свинину снизятся.

Телятина также подорожает, возможно, до 270-300 гривен за килограмм, потому что ее не хватает. Однако цены на курятину будут оставаться стабильными, поскольку у Украины избыток в производстве этой продукции.

Сколько вы потратите на мясо по-французски

Для сборки стоимости мяса по-французски мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены на те же продукты в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления шести порций мяса по-французски нужно использовать следующие продукты:

Свинина — 750 г

Картофель — 800 г

Лук репчатый — 350 г

Сыр твердый — 170 г

Сметана — 200 г

Майонез — 150 г

Сколько стоило мясо по-французски в начале 2023 года:

Свинина — 197,44 грн / кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 750 г свинины — 148,08 грн.

Картофель — 9,76 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 800 г картофеля — 7,80 грн.

Лук репчатый — 34,89 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 350 г репчатого лука — 12,21 грн.

Сыр — 392,52 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 170 г сыра — 66,72 грн.

Сметана — 47,04/340 г. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 200 г сметаны — 27,66 грн.

Майонез — 44,20/300 г. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 150 г майонеза — 6,63 грн.

Чтобы приготовить мясо по—французски в начале 2023 года, вы бы потратили 269,10 грн.

Сколько стоит мясо по-французски в октябре 2023 года:

Свинина — 255,76 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 750 г свинины — 191,82 грн.

Картофель — 9,01 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 800 г картофеля — 7,20 грн.

Лук репчатый — 12,23 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 350 г репчатого лука — 4,28 грн.

Сыр — 422,63 грн/кг. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 170 г сыра — 71,84 грн.

Сметана — 46,14/340 г. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 200 г сметаны — 27,13 грн.

Майонез — 42,43/300 г. По рецепту, на приготовление мяса по-французски нужно 150 г майонеза — 6,36 грн.

Чтобы приготовить мясо по-французски в октябре 2023 года, вы потратите 308,63 грн.

Как видим, существенное удорожание свинины и сыра привело к тому, что в октябре на мясо по-французски вы потратите почти на 40 гривен больше, чем в начале года. И это невзирая на действующие сезонные цены на овощи. Впрочем, они не смогли перекрыть существенный рост цен на свинину и сыр В целом приготовить мясо по-французски дома сейчас получится почти на 13% дороже, чем в начале 2023 года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца .