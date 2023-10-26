Цены на яйца в Украине взлетят: сколько будет стоить десяток

Цены на яйца. Фото: Новини.LIVE

Причин для подорожания молочных продуктов пока нет, поскольку цены на сырье для животных достаточно доступны.

А вот яйца подорожают, но не из-за войны, а из-за уменьшения производства в зимний период.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Сколько будут стоить яйца и молочка

По его словам, молочная продукция не должна подорожать осенью-зимой из-за доступности цены на сырье для животных. Это пшеница, соя и кукуруза. Хотя россияне уничтожили 7 тысяч коров, украинские фермеры наращивают стада в других регионах и строят новые молочные фермы.

"Не вижу причин для подорожания молочки, например, уже завтра. А вот яйца всегда дорожают зимой из-за уменьшения производства. Под праздники десяток домашних яиц может стоить под 100 гривен, а вот фабричные — не думаю, что будут в такую цену", — говорит Соломчук.

Депутат также напомнил о рекордном подорожании яиц минувшей осенью. Это произошло потому, что россияне разбили крупнейшую птицефабрику на территории Европы возле Чернобаевки Херсонской области.

Она имела несколько миллионов кур. Но уже сегодня в каждой области открываются небольшие птицефабрики с поголовьем 20-100 тысяч. Это стабилизирует цену и на яйца, и на курятину, заверил он.

Напомним, в начале октября 2023 года Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику на ключевые продукты в Украине за сентябрь 2023 года.

В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.