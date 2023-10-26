Ціни на яйця в Україні взлетять: скільки коштуватиме десяток

Ціни на яйця. Фото: Новини.LIVE

Причин для здорожчання молочних продуктів наразі немає, оскільки ціни на сировину для тварин є досить доступними.

А от яйця здорожчають, проте не через війну, а через зменшення продукування у зимовий період.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Скільки будуть коштувати яйця та молочка

За його словами, молочна продукція не повинная здорожчати восени-взимку через доступність ціни на сировину для тварин. Це пшениця, соя та кукурудза. І хоч росіяни знищили 7 тисяч корів, українські фермери нарощують стада в інших регіонах та будують нові молочні ферми.

"Не бачу причин для здорожчання молочки, наприклад, вже завтра. А от яйця завжди дорожчають взимку через зменшення продукування. Під свята десяток домашніх яєць може коштувати під 100 гривень, а от фабричні — не думаю, що будуть у таку ціну", — каже Соломчук.

Депутат також нагадав про рекордне здорожчання яєць минулої осені. Це сталося тому, що росіяни розбили найбільшу птахофабрику на території Європи біля Чорнобаївки, що на Херсонщині.

Вона мала кілька мільйонів курей. Але вже на сьогодні у кожній області відкриваються невеликі птахофабрики із поголів'ям 20-100 тисяч. Це стабілізує ціну і на яйця, і на курятину, запевнив він.

Нагадаємо, на початку жотвня 2023 року Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року.

У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.