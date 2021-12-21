5 оттенков моды: главные цвета 2022 года

Многие модельные бренды уже показали коллекции зимнего сезона-2022. В них, кроме Very Peri, признанного цветом года, продемонстрированы самые модные оттенки следующего года.

Novyny.LIVE собрали для вас главные цвета наступающего сезона. Одежда в этих оттенках будет в тренде весь год.

Гибридный

Смешивание оттенков было популярным еще весной-2016. И этот микс цветов возвращается в моду в следующем году. Такой тон предпочитают Prabal Gurung – они используют его во всем, от платьев до блузок с принтами. А вот Chanel рискнула выставить в таком цвете свои комбинезоны.

Апельсиновый

Яркий апельсиновый оттенок уже представили в своей коллекции Oscar de la Renta. Модельеры выбрали более красные варианты и всегда сочетают их либо с другими цветами, либо используют в формате сумки.

А вот самый яркий вариант этого оттенка - у Gucci. Они окрасили в апельсин смелую многослойную макси-юбку.

Фиолетовые переходы

Вариант фиолетового под названием Very Peri, разработанный Институтом цвета Pantone, уже стал самым модным цветом следующего года. Теперь дизайнеры сочетают его с вариантами оранжевого, добиваясь неожиданных эффектов. В качестве примера можно привести костюмы Oscar de la Renta или нежно-эротичные платья Carolina Herrera.

Пудрово-оранжевый

Пастельные оттенки играют первую скрипку в каждом сезоне. На этот раз победил нежный, пудрово-оранжевый вариант. Лучший способ использовать его показали в коллекции Chloe - это необычный трикотажный наряд.

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