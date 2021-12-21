5 відтінків моди: головні кольори 2022 року

Багато модельних брендів вже показали колекції зимового сезону-2022. У них, крім Very Peri, визнаного кольором року, продемонстровано наймодніші відтінки наступного року.

Novyny.LIVE зібрали для вас головні кольори прийдешнього сезону. Одяг цих відтінків буде в тренді весь рік.

Гібридний

Змішування відтінків було популярним ще під час весни-2016. І цей мікс кольорів повертається в моду в наступному році. Такий тон обрали Prabal Gurung - вони використовують його у всьому, від суконь до блузок з принтами. А ось Chanel ризикнула виставити в такому кольорі свої комбінезони.

Апельсиновий

Яскравий апельсиновий відтінок вже представили у своїй колекції Oscar de la Renta. Модельєри вибрали червоні варіанти і завжди поєднують їх або з іншими кольорами, або ж використовують в форматі сумки.

А ось найяскравіший варіант цього відтінку - у Gucci. Вони пофарбували в апельсин сміливу багатошарову максі-спідницю.

Фіолетові переходи

Варіант фіолетового під назвою Very Peri, розроблений Інститутом кольору Pantone, вже став наймоднішим кольором наступного року. Тепер дизайнери поєднують його з варіантами оранжевого, домагаючись несподіваних ефектів. Як приклад можна привести костюми Oscar de la Renta або ніжно-еротичні сукні Carolina Herrera.

Пудрово-помаранчевий

Пастельні відтінки грають першу скрипку в кожному сезоні. Цього разу переміг ніжний, пудрово-помаранчевий варіант. Кращий спосіб використовувати його показано в колекції Chloe – це незвичайний трикотажний наряд.

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