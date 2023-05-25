Військкоми відбирають документи та утримують у ТЦК — як діяти

Що робити, коли військкоми перевищують свої права. Фото: Новини.LIVE

В Україні через повномасштабну війну діє воєнний стан та загальна мобілізація. Тож чоловіки призовного віку отримують повістки та за рішенням ВЛК вступають до лав ЗСУ. Права та обов'язки військових та військовозобов'язаних регулюються законодавством. Проте, на жаль, зустрічаються випадки, коли співробітники ТЦК та СП діють за межами своїх повноважень. Тому українцям варто знати, як себе захистити.

Як діяти військовозобов'язаному, якщо військкоми відбирають паспорт та змушують підписувати заяву про добровільну мобілізацію, розповіли адвокати в коментарі виданню "Фокус".

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Своєю історією "невдалого спілкування" зі співробітниками ТЦК поділився мешканець Києва Ігор. Чоловік перебуває на військовому обліку в одному з ТЦК та СП столиці й має право на відстрочку за станом здоров'я.

Однак у травні поїздка у західні області країни закінчилася погрозами та трьох добовим ув'язненням.

За словами Ігоря, у Чернівецькій області його на блокпосту зупинила поліція задля перевірки документів. Потім до машини покликали військкома, який попросив проїхати до територіального центру. Співробітник ТЦК запевнив, що це не надовго та нібито для перевірки даних.

"Я погодився, а потім почалось щось незрозуміле — мене не випускали з території ТЦК та погрозами примушували підписати заяву про добровільну згоду на початок військової служби", — каже Ігор.

За його словами, військкоми забрали у нього паспорт, надали спальне місце в кімнаті на п’ять осіб, час від часу навіть харчування пропонували.

"Автомобіль змусили примусово поставити на територію частини, оскільки, в іншому випадку, погрожували, що я не зможу потрапити до нього, а доступ до речей отримати лише у визначений час", — розповідає киянин.

У ТЦК чоловіку заявляли, що керуються постановою КМУ №318, де прописано, що в будь-якому регіоні можуть призвати чоловіка на військову службу незалежно від місця, де чоловік перебуває на військовому обліку.

Та замість того, щоб вручити повістку, чоловіку погрожували, обіцяли відправити у найгарячіші точки, якщо він не підпише згоду на добровільну мобілізацію.

"У мене відстрочка за станом здоров’я, і їм було про це відомо. Мене відправили до лікарів по місцю — там, в Чернівецькій області, які підтвердили мій діагноз, сказали, що я маю право на відстрочку, але мене все одно не випускали. В тому ТЦКСП ще багато чоловіків було, яких так само затримали та утримували на території ТЦК проти їх волі", — поскаржився Ігор.

Допомогти ув’язненому у військкоматі зміг адвокат, який порадив нічого не підписувати, а також викликати поліцію та написати заяву.

"Через три дні у супроводі поліції ввечері я на своїй машині залишив цей ТЦК. Вдалося забрати паспорт. Зараз ми з адвокатом займаємось тим, щоб передати матеріали цієї справи у ДБР — заява до ДБР вже написана", — розповів постраждалий від свавілля представників ТЦК та СП мешканець Києва.

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: google.com

Перевищення прав військкомами — що радять адвокати

Правозахисники одноголосно кажуть, співробітники ТЦК у випадку Ігоря діяли незаконно. Вони не мали права відбирати документи та утримувати чоловіка проти його волі.

Юрист ТОВ "ЮКК "Де-юре" Дмитро Вінницький каже, коли особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" або ж за ст. 146-1 "Відповідальність за насильницьке зникнення".

Кожен військовозобов'язаний має знати, що згідно із законодавством України, представники ТЦК та СП не мають законних підстав на вчинення наступних дій:

відбирання документів, зокрема паспорта;

насильницьке транспортування до ТЦК;

погрози з вимогами проїхати до ТЦК;

утримання проти волі чоловіків на території ТЦК;

погрози та примушування підписати будь-які документи;

ігнорування наданої інформації щодо відстрочки від мобілізації.

У разі, якщо проти вас були вчинені неправомірні дії, необхідно звернутися до поліції та повідомити про кримінальне правопорушення. Також варто мати контакти адвоката або юриста, який зможе допомогти вам за подібних обставин.

Адвокат Андрій Шабельніков зазначає, що надалі людина, яку незаконно затримали може звернутися до суду аби "визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду".

Також правозахисник додав, якщо військовозобов’язаному було завдано тілесних ушкоджень — тоді потрібно звернутись до поліції, а перед цим зафіксувати побої у лікарні.

Чоловіку виписують повістку. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, чи можуть перевіряти паспорт співробітники ТЦК та СП та за яких обставин. Ця інформація допоможе військовозобов'язаним захистити свої права.

Нагадаємо, ми писали, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням.

Також ми повідомляли, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години.