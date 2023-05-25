Военкомы отбирают документы и удерживают в ТЦК — как действовать

Что делать, когда военные превышают свои права. Фото: Новини.LIVE

В Украине из-за полномасштабной войны действует военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому мужчины призывного возраста получают повестки и по решению ВЛК вступают в ряды ВСУ. Права и обязанности военных и военнообязанных регулируются законодательством. Однако, к сожалению, встречаются случаи, когда сотрудники ТЦК и СП действуют за пределами своих полномочий. Поэтому украинцам следует знать, как себя защитить.

Как действовать военнообязанному, если военкомы отбирают паспорт и заставляют подписывать заявление о добровольной мобилизации, рассказали адвокаты в комментарии изданию "Фокус".

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Своей историей "неудачного общения" с сотрудниками ТЦК поделился житель Киева Игорь. Мужчина состоит на военном учете в одном из ТЦК и СП столицы и имеет право на отсрочку по состоянию здоровья.

Однако в мае поездка в западные области страны закончилась угрозами и тремя сутками заключения.

По словам Игоря, в Черновицкой области его на блокпосту остановила полиция для проверки документов. Затем к машине позвали военкома, который попросил проехать в территориальный центр. Сотрудник ТЦК заверил, что это не надолго и якобы для проверки данных.

"Я согласился, а потом началось что-то непонятное — меня не выпускали с территории ТЦК и угрозами заставляли подписать заявление о добровольном согласии на начало военной службы", — говорит Игорь.

По его словам, военкомы забрали у него паспорт, предоставили спальное место в комнате на пять человек, иногда даже питание предлагали.

"Автомобиль заставили принудительно поставить на территорию части, поскольку, в противном случае, угрожали, что я не смогу попасть в него, а доступ к вещам получить только в установленное время", — рассказывает киевлянин.

В ТЦК мужчине заявляли, что руководствуются постановлением КМУ №318, где прописано, что в любом регионе могут призвать мужчину на военную службу независимо от места, где мужчина состоит на военном учете.

Но, вместо того чтобы вручить повестку, мужчине угрожали, обещали отправить в самые горячие точки, если он не подпишет согласие на добровольную мобилизацию.

"У меня отсрочка по состоянию здоровья, и им было об этом известно. Меня отправили к врачам по месту — там, в Черновицкой области, которые подтвердили мой диагноз, сказали, что я имею право на отсрочку, но меня все равно не выпускали". В том ТЦКСП еще много мужчин было, которых так же задержали и удерживали на территории ТЦК против их воли", — посетовал Игорь.

Помочь заключенному в военкомате смог адвокат, посоветовавший ничего не подписывать, а также вызвать полицию и написать заявление.

"Через три дня в сопровождении полиции вечером я на своей машине покинул этот ТЦК. Удалось забрать паспорт. Сейчас мы с адвокатом занимаемся тем, чтобы передать материалы этого дела в ДБР — заявление в ДБР уже написано", — рассказал пострадавший от произвола представителей ТЦК и СП житель Киева.

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: google.com

Превышение прав военнослужащими — что советуют адвокаты

Правозащитники единогласно говорят, что сотрудники ТЦК в случае Игоря действовали незаконно. Они не имели права отбирать документы и содержать мужчину против его воли.

Юрист ООО "ЮКК "Де-юре" Дмитрий Винницкий говорит, когда лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" или же по ст. 146 -1 "Ответственность за насильственное исчезновение".

Каждый военнообязанный должен знать, что согласно законодательству Украины, представители ТЦК и СП не имеют законных оснований для совершения следующих действий:

отбор документов, в том числе паспорта;

насильственная транспортировка в ТЦК;

угрозы с требованиями проехать в ТЦК;

содержание против воли мужчин на территории ТЦК;

угрозы и принуждение подписать любые документы;

игнорирование предоставленной информации об отсрочке от мобилизации.

В случае, если против вас были совершены неправомерные действия, необходимо обратиться в полицию и сообщить об уголовном преступлении. Также следует иметь контакты адвоката или юриста, который сможет помочь вам при подобных обстоятельствах.

Адвокат Андрей Шабельников отмечает, что в дальнейшем человек, незаконно задержанный, может обратиться в суд, чтобы "признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб".

Также правозащитник добавил, если военнообязанному нанесены телесные повреждения — тогда нужно обратиться в полицию, а перед этим зафиксировать побои в больнице.

Мужчине выписывают повестку. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, могут ли проверять паспорт сотрудники ТЦК и СП и при каких обстоятельствах. Эта информация поможет военнообязанным защитить свои права.

Напомним, мы писали, имеют ли право представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

Также мы сообщали, могут ли вручить повестку в качестве наказания за нарушение комендантского часа.