Виїзд чоловіків за кордон з особами з інвалідністю - покрокова інструкція

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел

Виїзд чоловіків за кордон в Україні здійснюється згідно з постановою уряду, в якій прописані умови для певних категорій чоловіків. Наприклад, заборона на виїзд не діє на тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю.

Ким треба працювати, які документи мати і перед ким відзвітуватися, щоб перетнути кордон з людиною з інвалідністю, в коментарі Новини.LIVE пояснила юристка, правозахисниця Надія Шуляк.

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Постанова уряду — виїзд за професією

У постанові № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" визначено перелік професій чоловіків, яким дозволено перетинати кордон. Серед них — працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду.

"Під закладами догляду мається на увазі, наприклад, будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю та інші. У цьому випадку закон передбачає право працівника закладу догляду, який перебуває на військовому обліку та доглядає у такому закладі за 25 особами, супроводжувати осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду для виїзду за кордон", — пояснила юристка.

Окрім того, чоловіки цієї професії можуть перетнути кордон без людини з інвалідністю. Для цього треба мати наказ директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про ротацію супроводжуючих осіб з числа працівників закладу догляду.

Перетин державного кордону. Фото: з відкритих джерел

Покрокові дії після перетину кордону з особою з інвалідністю:

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину державного кордону організованими групами людей з інвалідністю повідомляє про це МЗС із зазначенням держави подальшого перебування таких осіб.

Після їх прибуття на місце тимчасового перебування за межами України супроводжуючі особи зобов’язані протягом семи робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття таких осіб на консульський облік.

Закордонна дипломатична установа України протягом семи робочих днів зобов’язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.

Догляд за особою з інвалідністю

Також перетнути державний кордон можуть чоловіки, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I чи II групи або є опікуном особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

Це можна зробити за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду.

"У цих випадках закон також передбачає можливість виїхати такому чоловіку самостійно (без осіб, не здійснюючи супроводу) на підставі довідки про перебування особи, за якою чоловік здійснює догляд, на консульському обліку, документів (їх нотаріально засвідчених копій). При цьому в разі виїзду за кордон чоловік буде зобов’язаний повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України особи, яку він супроводжував", — додала юристка.

Як ми писали раніше, навіть якщо чоловіки зберуть всі необхідні документи для виїзду за кордон, остаточне рішення прийматимуть прикордонники, які не повністю керуються постановою уряду.