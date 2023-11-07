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Выезд мужчин за границу для сопровождения людей с инвалидностью — инструкция и правила

7 ноября 2023 10:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выезд мужчин за границу с лицами с инвалидностью – пошаговая инструкция
Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Выезд мужчин за границу в Украину осуществляется согласно постановлению правительства, в котором прописаны условия для определенных категорий мужчин. Например, запрет на выезд не действует на сопровождающих лиц с инвалидностью.

Кем нужно работать, какие документы иметь и перед кем отчитаться, чтобы пересечь границу с человеком с инвалидностью, в комментарии Новини.LIVE объяснила юрист, правозащитница Надежда Шуляк.

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В постановлении №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" определен перечень профессий мужчин, которым разрешено пересекать границу. Среди них — работники учреждений по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

"Под заведениями ухода подразумевается, например, дом-интернат для пожилых людей и лиц с инвалидностью и другие. В данном случае закон предусматривает право работника заведения по уходу, состоящего на военном учете и ухаживающего в таком заведении за 25 лицами, сопровождать лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе для выезда за границу" , — пояснила юрист.

Кроме того, мужчины данной профессии могут пересечь границу без человека с инвалидностью. Для этого нужно иметь приказ директора заведения по уходу или замещающего его лица о ротации сопровождающих лиц из числа работников заведения по уходу.

Основания для выезда за границу с 1 ноября - полный перечень
Пересечение государственной границы. Фото: из открытых источников

Пошаговые действия после пересечения границы с лицом с инвалидностью:

  • Нацсоцслужба в течение трех рабочих дней после пересечения государственной границы организованными группами людей с инвалидностью уведомляет об этом МИД с указанием государства дальнейшего пребывания таких лиц.
  • По их прибытии на место временного пребывания за пределами Украины сопровождающие лица обязаны в течение семи рабочих дней обратиться в иностранное  дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия таких лиц на консульский учет.
  • Иностранное дипломатическое учреждение Украины в течение семи рабочих дней обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о взятии лиц с инвалидностью на консульский учет.

Уход за лицом с инвалидностью

Также пересечь государственную границу могут мужчины, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I или II группы или являющиеся опекуном лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным.

Это можно сделать при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода.

"В данных случаях закон также предусматривает возможность выехать такому мужчине самостоятельно (без лиц, не осуществляя сопровождения) на основании справки о пребывании лица, за которым мужчина осуществляет уход, на консульском учете, документов (их нотариально удостоверенных копий). В случае выезда за границу мужчина будет обязан вернуться в Украину не позже возвращения на территорию Украины лица, которое он сопровождал", — добавила юрист.

Как мы писали ранее, даже если мужчины соберут все необходимые документы для выезда за границу, окончательное решение будут принимать пограничники, которые не полностью руководствуются постановлением правительства.

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