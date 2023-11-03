Виїзд чоловіків за кордон з 1 листопада - як законно перетнути кордон

Перевірка чоловіків на кордоні. Фото: з відкритих джерел

Частина українських чоловіків можуть законно виїхати за кордон з 1 листопада. Про це йдеться у відповідній постанові уряду, яка б мала вже запрацювати. Та навіть якщо ви зберете всі необхідні документи, остаточне рішення прийматимуть прикордонники, які не повністю керуються постановою уряду.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE озвучила юристка, правозахисниця Надія Шуляк. Вона пояснила, як діятиме на практиці постанова Кабміну і до чого готуватися чоловікам на кордоні.

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Про те, що чоловіки можуть законно перетнути кордон, йдеться у постанові № 57 Кабінету міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". У ній прописані винятки для семи категорій чоловіків.

Виїхати за кордон можуть чоловіки:

до 18 років та після 60 років;

від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

"Посилатись лише на цю постанову, якою затверджено правила перетинання державного кордону громадянами України, недоречно. Така норма є частиною системи законодавчого регулювання. Отже, в цьому випадку беззаперечно треба керуватись і Законом України "Про військову службу та військовий обов’язок", Законом України "Про державний кордон України", іншими документами", — сказала юрист.

За її словами, у особовому складі прикордонників трапляються випадки нерозуміння нормативного регулювання, що не виключає ризики неправильного застосування норм права.

Крім цього, на її думку, особистий фактор теж трапляється. А зважаючи на те, що остаточне рішення про дозвіл на виїзд за кордон приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи в особи, то це збільшує суб'єктивний фактор при прийнятті рішень.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел

Підстави для виїзду за кордон з 1 листопада — повний перелік

Виїжджати за кордон зможуть громадяни через такі причини:

стан здоров’я (на лікування);

для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення);

сімейні обставини;

професія (до прикладу, відрядження);

допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Військовозобов'язані громадяни України, народні депутати, військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає їх на лікування.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон у таких випадках:

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном.

За сімейними обставинами можуть виїхати чоловіки призовного віку, які є:

батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичами, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

"На питання, кому виїхати легше, може відповісти лише правозастосовча практика. Звичайно, щодо трудових відносин, простіше надати підтверджуючі документи, ніж довести певні сімейні обставини, хоча треба аналізувати кожну ситуацію окремо", — поділилася юристка.

Що робити, якщо на кордоні відмовили

Згідно з постановою, остаточне рішення про дозвіл на виїзд за кордон приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи в особи

"У випадку порушення норм при перетині кордону працівниками прикордонної служби треба негайно повідомляти на гарячу лінію за відомими телефонами. Якщо ж ситуація затяжна, то в такому випадку допоможе тільки суд. Безпідставна відмова у перетині кордону є об’єктом оскарження у відповідному адміністративному суді", — підсумувала юристка.

Однак вона додала, що судова система в більшості випадків приймає бік прикордонників та відмовляє у задоволенні позовних вимог. Передумовами такої ситуації може бути неналежний збір доказів (відео та аудіозапис, свідки, письмові докази).