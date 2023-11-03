Выезд мужчин за границу с 1 ноября - как законно пересечь границу

Проверка мужчин на границе. Фото: из открытых источников

Часть украинских мужчин могут законно выехать за границу с 1 ноября. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое должно было уже заработать. И даже если вы соберете все необходимые документы, окончательное решение будет определяться пограничниками, которые не полностью руководствуются постановлением правительства.

Такое мнение озвучила юрист, правозащитница Надежда Шуляк. Она объяснила, как будет действовать на практике постановление Кабмина и к чему готовиться мужчинам на границе.

Читайте также:

Законный выезд из Украины

О том, что мужчины могут законно пересечь границу, говорится в постановлении № 57 Кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". В нем прописаны исключения для семи категорий мужчин.

Выехать за границу могут мужчины:

до 18 лет и после 60 лет;

от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессию.

"Ссылаться только на это постановление, которым утверждены правила пересечения государственной границы гражданами Украины, неуместно. Данная норма является частью системы законодательного регулирования. Следовательно, в данном случае безоговорочно нужно руководствоваться и Законом Украины "О военной службе и воинской обязанности", Законом Украины "О государственной границе Украины", другими документами", — сказала юрист.

По ее словам, у личного состава пограничников встречаются случаи непонимания нормативного регулирования, что не исключает риска неправильного применения норм права.

Кроме того, по ее мнению, личный фактор тоже случается. А учитывая, что окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимают в подразделении пограничников, которое проверяет документы у лица, это увеличивает субъективный фактор при принятии решений.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Основания для выезда за границу с 1 ноября — полный перечень

Выезжать за границу смогут граждане по следующим причинам:

состояние здоровья (для лечения);

для обучения (к примеру, если студент поступил в иностранный вуз до полномасштабного вторжения);

семейные обстоятельства;

профессия (к примеру, командировки);

помощь ВСУ.

По состоянию здоровья могут уехать:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддерживаемому проживанию;

лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Военнообязанные граждане Украины, народные депутаты, военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение.

По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу в следующих случаях:

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения по воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей.

По семейным обстоятельствам могут уехать мужчины призывного возраста, являющиеся:

родителями-одиночками (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственниками, сопровождающими детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лицами, имеющими жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;

лицами, имеющими одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лицами, осуществляющими постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины.

Для помощи ВСУ могут уехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

"На вопрос, кому выехать легче, может ответить только правоприменительная практика. Конечно, по трудовым отношениям проще предоставить подтверждающие документы, чем доказать определенные семейные обстоятельства, хотя нужно анализировать каждую ситуацию в отдельности", — поделилась юрист.

Что делать, если на границе отказали

Согласно постановлению, окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимается в подразделении пограничников, которое проверяет документы у лица.

"В случае нарушения норм при пересечении границы работниками пограничной службы нужно немедленно сообщать на горячую линию по известным телефонам. Если же ситуация затяжная, то в таком случае поможет только суд. Безосновательный отказ в пересечении границы является объектом обжалования в соответствующем административном суде", — подытожила юрист.

Однако она добавила, что судебная система в большинстве случаев принимает сторону пограничников и отказывает в удовлетворении исковых требований. Предпосылками такой ситуации может быть ненадлежащий сбор улик (видео и аудиозапись, свидетели, письменные доказательства).