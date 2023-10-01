Військовий облік жінок в Україні: що робити медикам з 1 жовтня

Військовий облік жінок з 1 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Від 1 жовтня в Україні вступає в дію закон, згідно з яким жінки-медики та жінки-фармацевти мають стати на військовий облік. Нардепи наголошували, що це не означає обов'язкову мобілізацію, але деяких представниць зазначених професій лякала можлива заборона на виїзд за кордон.

Які правила для жінок-медиків діють в Україні відсьогодні — в матеріала Новини.LIVE.

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Військовий облік жінок: закон

З 1 жовтня 2023 року вступає в дію закон, який передбачає взяття жінок-медиків та жінок-фармацевтів на військовий облік. Як пояснили у МОЗ, це стосується жінок, які працюють за спеціальностями: лікар, стоматолог, акушер, медична сестра, фармацевт, провізор. А також тих, хто займаються науковою діяльністю у цій сфері.

В міністерстві додали, що загалом така норма діє в Україні з 1992 року, але вона була не досконалою і багато жінок-медиків уникало військового обліку. Тому з 1 жовтня всі вони зобов'язані це виконати.

Жінки вчаться військовій справі. Фото: Новини.LIVE

Головні правила з 1 жовтня

військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію,

жінки матимуть 3 роки, аби стати на військовий обілк — до 31 грудня 2026 року,

під час влаштування на роботу підприємство має повідомити про жінку-медика в Територіальний центр комплектування.

Жінки-медики в Україні. Фото: zp.gov.ua

Виїзд за кордон

Виїзд за кордон турбує жінок-медиків більше, ніж мобілізація. Про це раніше розповіла в коментарі Новини.LIVE народна депутатка України, членкиня комітету ВР з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва, жінок турбує не мобілізація, а заборона на виїзд з країни.

"Насправді жінок-медиків найбільше хвилює питання можливої заборони їм на виїзд за кордон. Думаю, що тут відповідні служби повинні дати офіційні додаткові роз’яснення щодо того, що це не перешкоджатиме виїзду", — сказала Дмитрієва.

Пізніше ми дізналися, що через страх заборони виїзду за кордон, у деякій частині України масово почали звільнятися жінки-фармацевти.

Перевірка документів на кордоні. Фото: te.20minut.ua

Деякі органи відрегували на запит від медиків і пояснили — з 1 жовтня жінки зможуть залишати країну, як і раніше. Це стосується і тих, хто стане на військовий облік.

За словами спікера Державної податкової служби України Андрія Демченка, якщо жінка буде мобілізована або укладе контракт на службу в армії, то при перетині кордону у відрядження або відпустку їй доведеться дотримуватися певних правил.

Та навіть такі заяви не заспокоїли фармацевтів, які вже покинули роботу через закон про військовий облік.

В МОЗ також заявили, що жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Жодних змін щодо виїзду жінок за кордон з 1 жовтня не буде. Однак наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.

Також ми повідомляли, що є категорія чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати країну. Юристи розповіли, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон.