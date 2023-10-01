Военный учет женщин в Украине: что делать медикам с 1 октября

Военный учет женщин с 1 октября. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября в Украине вступает в действие закон, согласно которому женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет. Нардепы отмечали, что это не означает обязательную мобилизацию, но некоторых представительниц указанных профессий пугал возможный запрет на выезд за границу.

Какие правила для женщин-медиков действуют в Украине с сегодняшнего дня — в материала Новини.LIVE.

Читайте также:

Военный учет женщин: закон

С 1 октября 2023 г. вступает в действие закон, предусматривающий взятие женщин-медиков и женщин-фармацевтов на военный учет. Как пояснили в Минздраве, это касается женщин, работающих по специальностям: врач, стоматолог, акушер, медсестра, фармацевт, провизор. А также тех, кто занимается научной деятельностью в этой сфере.

В министерстве добавили, что в целом такая норма действует в Украине с 1992 года, но она была не совершенна и многие женщины-медики избегали военного учета. Поэтому с 1 октября все они должны это сделать.

Женщины учатся военному делу. Фото: Новини.LIVE

Главные правила с 1 октября

военный учет не означает обязательную мобилизацию,

женщины будут иметь 3 года, чтобы стать на военный дом — до 31 декабря 2026 года,

при устройстве на работу предприятие должно сообщить о женщине-медике в Территориальный центр комплектования.

Женщины-медики в Украине. Фото: zp.gov.ua

Выезд за границу

Выезд за границу беспокоит женщин-медиков больше, чем мобилизация. Об этом ранее рассказала в комментарии Новини.LIVE народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, женщин беспокоит не мобилизация, а запрет на выезд из страны.

"На самом деле женщин-медиков больше всего волнует вопрос возможного запрета им на выезд за границу. Думаю, что здесь соответствующие службы должны дать официальные дополнительные разъяснения по поводу того, что это не будет препятствовать выезду", — сказала Дмитриева.

Позже мы узнали, что из-за страха запрета выезда за границу, в некоторой части Украины массово начали увольняться женщины-фармацевты.

Проверка документов на границе. Фото: te.20minut.ua

Некоторые органы отреагировали по запросу от медиков и объяснили — с 1 октября женщины смогут покидать страну по-прежнему. Это касается и тех, кто станет на военный учет.

По словам спикера Государственной налоговой службы Украины Андрея Демченко, если женщина будет мобилизована или заключит контракт на службу в армии, то при пересечении границы в командировку или отпуск ей придется соблюдать определенные правила.

И даже такие заявления не успокоили фармацевтов, которые уже покинули работу из-за закона о военном учете.

В Минздраве также заявили, что женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. Никаких изменений выезда женщин за границу с 1 октября не будет. Однако ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что уклонистов, незаконно выехавших за границу, в Украине будет ждать наказание. К тому же, украинцы продолжают пытаться незаконно пересекать границу.

Также мы сообщали, что есть категория мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покидать страну. Юристы рассказали, могут ли мужчины с инвалидностью уезжать за границу.