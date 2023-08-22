Вручення повісток в Україні — адвокат розповів про наслідки у разі зміни правил

Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному чоловіку на вулиці. Фото: suspilne.media

Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9566, за яким пропонують розширити перелік осіб, уповноважених вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам. Дозвіл роздавати повістки хочуть надати комунальникам та власникам будинків.

Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі прокоментував таке можливе нововведення та пояснив до чого слід готуватися українцям у разі прийняття закону.

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Варто зазначити, що законопроєктом №9566 планують внести зміни до ч. 12 ст. 38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу".

За словами правозахисника, в Україні вже існують подібні інновації, за якими вручати повістки мають право керівники ЖЕКу, ОСББ. Вони закріплені в постанові Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, проте, "де-факто мертві та не виконуються".

Сімутін пояснив для чого владі приймати подібний законопроєкт та що він змінить у країні.

"Цікава суть та наслідки прийняття такого закону. Перша ціль вже зрозуміла — збити частково негатив із ТЦК та перевести його на іншу категорію громадян. Друга ціль полягає ось у чому: постанови та штрафи, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах здебільшого з причин недоведеності вручення повістки. Оскільки як докази використовують пояснення самих працівників ТЦК та їх рапорти, що взагалі ставить під сумнів їх неупередженість", — пояснює Сімутін.

Він зазначає, що за правильного підходу і двірники, і представники ЖЕКів, і управителі ОСББ, будуть неупередженими свідками для суддів. Таким чином може збільшитися кількість постанов про штрафи за неявку до ТЦК.

Також адвокат вказав на цікавий, на його думку, момент — уповноважити на вручення повісток збираються власників будинків.

"Це я сам собі повинен вручити повістку і своїм родичам, чи як? Відповідно до рішення Конституційного суду 2004 року мешканці багатоквартирних будинків є співвласниками, фактично власниками. Їхня частка не вимірюється лише квартирою, а й площами загального користування. Тільки без виділення в натурі. Якщо серйозно, я розумію, що вони хотіли цим сказати. Але чому так криво?", — висловив свою думку про новий законопроєкт Роман Сімутін.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Україні збираються внести зміни до правил вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам, розширивши перелік осіб, уповноважених це робити. Таким чином на законодавчому рівні хочуть дозволити роздавати повістки комунальникам та власникам будинків.

Раніше ми писали, чи треба реагувати на повістку, яка прийшла в СМС або можна її проігнорувати.

Також ми розповідали, чи мають українці реагувати на повістку, залишену у поштовій скриньці, і чи загрожує покарання за ігнорування.