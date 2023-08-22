Вручение повесток в Украине — адвокат рассказал о последствиях в случае смены правил

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному мужчине на улице. Фото: suspilne.media

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9566, согласно которому предлагают расширить перечень лиц, уполномоченных вручать повестки военнообязанным мужчинам. Разрешение раздавать повестки хотят предоставить коммунальщикам и владельцам домов.

Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале прокомментировал такое возможное нововведение и объяснил, к чему следует готовиться украинцам в случае принятия закона.

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Следует отметить, что законопроектом №9566 планируют внести изменения в ч. 12 ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

По словам правозащитника, в Украине уже существуют подобные инновации, по которым вручать повестки имеют право руководители ЖЭКа, ОСМД. Они закреплены в постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, однако "де-факто мертвы и не выполняются".

Симутин объяснил для чего власти принимать подобный законопроект и что он изменит в стране.

"Интересная суть и последствия принятия такого закона. Первая цель уже ясна — сбить частично негатив с ТЦК и перевести его на другую категорию граждан. Вторая цель состоит в следующем: постановления и штрафы, выносимые начальниками ТЦК, разваливаются в судах по причине недоказанности вручения повестки. Поскольку в качестве доказательств используются объяснения самих работников ТЦК и их рапорты, что вообще ставит под сомнение их беспристрастность", — объясняет Симутин.

Он отмечает, что при правильном подходе и дворники, и представители ЖЭКов, и управляющие ОСМД будут беспристрастными свидетелями для судей. Таким образом, может увеличиться количество постановлений о штрафах за неявку в ТЦК.

Также адвокат указал на интересный, по его мнению, момент — уполномочить на вручение повесток собираются владельцев домов.

"Это я сам себе должен вручить повестку и своим родственникам, так? Согласно решению Конституционного суда 2004 года жильцы многоквартирных домов являются совладельцами, фактически собственниками. Их доля не измеряется только квартирой, но и площадями общего пользования. Только без выделения в натуре. Если серьезно, я понимаю, что они хотели этим сказать. Но почему так криво?", — высказал свое мнение о новом законопроекте Роман Симутин.

Напомним, мы сообщали, что в Украине собираются внести изменения в правила вручения повесток военнообязанным мужчинам, расширив перечень лиц, уполномоченных это делать. Таким образом, на законодательном уровне хотят разрешить раздавать повестки коммунальщикам и владельцам домов.

Раньше мы писали, нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку или можно ее проигнорировать.

Также мы рассказывали, должны ли украинцы реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, и грозит ли наказание за игнорирование.