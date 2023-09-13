В Німеччині назвали умови екстрадиції українських ухилянтів від мобілізації

Сьогодні в Німеччині знаходяться понад 184 тис. українських чоловіків. Фото: thepage.ua

За даними МВС ФРН, станом на початок серпня 2023 року в Німеччині перебувало понад 184 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Чи можлива екстрадиція в Україну ухилянтів від мобілізації.

Про це написало DW.

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Наразі не відомо, скільки серед українських чоловіків у Німеччині ухилянтів, які втекли від мобілізації.

Яка процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною

Вона здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Умова для екстрадиції — в обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Втім, згідно зі ст. 4 конвенції, видача за правопорушення, передбачені військовим правом, виключена. Правопорушення, що відповідають німецьким законам про покарання за дезертирство та ухилення від військової служби, не можуть бути підставою для видачі.

Якщо ж за злочин також загрожує покарання згідно з нормами звичайного кримінального права, наприклад, за давання хабарів, щоб не бути мобілізованим, тоді така особа може бути виданою Україні. При цьому, екстрадиція при заочному засудженні можлива тільки в особливих виняткових випадках.

Наскільки реальна екстрадиція з Німеччини

Спочатку Україна має зібрати докази, порушити кримінальну справу, пред'явити підозру або заочно винести вирок, а потім подати екстрадиційний запит. Лише після цього німецький суд може почати розгляд його обґрунтованості.

Ще одна перепона на шляху екстрадиції — відмова від військової служби зі зброєю з міркувань совісті, що в Німеччині гарантується конституцією. Тобто, якщо українець стверджуватиме, що в Україні в нього немає можливості відмовитися за переконаннями совісті від військової служби зі зброєю, то це після ретельної перевірки суд це може врахувати.

Які перспективи ухилянтів у Німеччині

Досі українські біженці отримують у ЄС тимчасовий захист, що дає їм право на перебування до березня 2024 року, і його можуть продовжити ще на рік.

Однак у майбутньому чоловікам потрібно буде повертатися в Україну або подавати прохання про надання притулку. Досвід 2015-2016 років свідчить, що позитивну відповідь на прохання про надання притулку в Німеччині українським ухилянтам від військової служби отримати буде дуже складно.

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