Ухилянт придбав фальшиві документи для виїзду за кордон: яке покарання отримав

Покарання для ухилянта. Фото: Google

У Рівненській області оштрафували ухилянта, який придбав підроблені документи про навчання у виші Таллінна. Завдяки ним чоловік хотів виїхати за кордон.

Про це йдеться у рішенні Сарненського районного суду, яке було опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Покарання для ухилянта

Повідомляється, що довідку про вступ в університет він придбав за тисячу доларів.

У матеріалах справи вказано, що у червні минулого року чоловік знайшов в інтернеті оголошення про послуги з виготовлення та продаж фальшивих довідок про вступ на денну форму навчання до Талліннського технічного університету.

Щоправда, слідство не ідентифікувало особу, в якої чоловік замовив документи.

Далі у липні 2022 року ухилянт спробував отримати відстрочку та подав підроблені документи до військкомату. Однак афера не пройшла. Суд визнав його винним та встановив штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік намагався уникнути мобілізації. Придумав хитрий спосіб: приніс до ТЦК підробні документи про навчання за кордоном. Його викрили і тепер розшукують.

Також ми писали, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.