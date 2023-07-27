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Хотів "відкосити" від мобілізації, а потрапив у розшук: на які хитрощі йдуть ухилянти

27 липня 2023 00:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хотів "відкосити" від мобілізації, а потрапив у розшук: на які хитрощі йдуть ухилянти
Чоловіки у військоматі. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Черкаській області чоловік намагався уникнути мобілізації. Придумав хитрий спосіб: приніс підробні документи про навчання за кордоном. Його викрили і тепер розшукують. 

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі

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Хотів уникнути мобілізації

27-річний мешканець Умані хотів уникнути мобілізації і придумав хитрий план. Підробив документи про начебто навчання за кордоном. Так він хотів отримати хоча б відстрочку, а за цей час покинути країну. 

Втім, у територіальному центрі комплектування з'ясували, що документи підробні. А за це ухилянту також "світить" покарання — штраф, обмеження волі або арешт до 6 місяців.  Чоловіка оголосили в розшук. 

Нагадаємо, ухилянти від військової служби 26- та 38-річного віку намагалися перетнути кордон України незаконним шляхом. Вони оформили опіку над літніми жінками, щоб виїхати за межі країни.

Також ми писали, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.

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