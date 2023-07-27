Хотел "откосить" от мобилизации, а попал в розыск: на какие уловки идут уклонисты

Мужчины в военкомате. Фото: ТЦК

В Черкасской области мужчина пытался избежать мобилизации. Придумал хитрый способ: принес поддельные документы об обучении за границей. Его разоблачили и теперь разыскивают.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

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Хотел избежать мобилизации

27-летний житель Умани хотел избежать мобилизации и придумал хитрый план. Подделал документы о якобы обучении за границей. Так он хотел получить хотя бы отсрочку, а за это время покинуть страну.

Впрочем, в территориальном центре комплектования выяснили, что документы поддельные. А за это уклонисту также "светит" наказание — штраф, ограничение свободы или арест до 6 месяцев. Мужчину объявили в розыск.

Напомним, двое уклоняющихся от военной службы пытались пересечь границу Украины незаконным путем. Они оформили опеку над пожилыми женщинами, чтобы уехать за пределы страны.

Также мы писали, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонис заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.