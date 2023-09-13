Уклонист приобрел фальшивые документы для выезда за границу: какое наказание получил
В Ровенской области оштрафовали уклониста, который приобрел поддельные документы об обучении в вузе Таллина. Благодаря им мужчина хотел уехать за границу.
Об этом говорится в решении Сарненского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Наказание для уклониста
Сообщается, что справку о поступлении в университет он приобрел за тысячу долларов.
В материалах дела указано, что в июне прошлого года мужчина нашел в интернете объявления об услугах по изготовлению и продаже фальшивых справок о поступлении на дневную форму обучения в Таллинский технический университет.
Правда, следствие не идентифицировало личность, у которой мужчина заказал документы.
Далее в июле 2022 года мужчина попытался получить отсрочку и подал поддельные документы в военкомат. Однако афера не прошла. Суд признал его виновным и установил штраф в размере 50 тысяч рублей, что составляет 850 гривен.
Напомним, в Черкасской области мужчина пытался избежать мобилизации. Придумал хитрый способ: принес в ТЦК подробные документы об обучении за границей. Его разоблачили и теперь разыскивают.
Также мы писали, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, он заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.