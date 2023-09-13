Уклонист приобрел фальшивые документы для выезда за границу: какое наказание получил

Наказание для уклониста. Фото: Google

В Ровенской области оштрафовали уклониста, который приобрел поддельные документы об обучении в вузе Таллина. Благодаря им мужчина хотел уехать за границу.

Об этом говорится в решении Сарненского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Наказание для уклониста

Сообщается, что справку о поступлении в университет он приобрел за тысячу долларов.

В материалах дела указано, что в июне прошлого года мужчина нашел в интернете объявления об услугах по изготовлению и продаже фальшивых справок о поступлении на дневную форму обучения в Таллинский технический университет.

Правда, следствие не идентифицировало личность, у которой мужчина заказал документы.

Далее в июле 2022 года мужчина попытался получить отсрочку и подал поддельные документы в военкомат. Однако афера не прошла. Суд признал его виновным и установил штраф в размере 50 тысяч рублей, что составляет 850 гривен.

Напомним, в Черкасской области мужчина пытался избежать мобилизации. Придумал хитрый способ: принес в ТЦК подробные документы об обучении за границей. Его разоблачили и теперь разыскивают.

Также мы писали, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, он заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.