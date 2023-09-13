В Германии назвали условия экстрадиции украинских уклонистов от мобилизации

Сегодня в Германии находятся более 184 тысяч украинских мужчин. Фото: thepage.ua

По данным МВД ФРГ, на начало августа 2023 года в Германии находилось более 184 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Возможна ли экстрадиция в Украину уклоняющихся от мобилизации.

Об этом пишет DW.

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Какая процедура экстрадиции между Германией и Украиной

Она осуществляется по Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Условие для экстрадиции — в обеих странах соответствующее действие влечет уголовную ответственность. Впрочем, согласно ст. 4 Конвенции, выдача за правонарушения, предусмотренные военным правом, исключена. Правонарушения, отвечающие германским законам о наказании за дезертирство и уклонение от военной службы, не могут служить основанием для выдачи.

Если же за преступление также грозит наказание в соответствии с нормами обычного уголовного права, например, за предоставление взяток, чтобы не быть мобилизованным, тогда такое лицо может быть выдано Украине. При этом экстрадиция при заочном осуждении возможна только в особых исключительных случаях.

Насколько реальна экстрадиция из Германии

Сначала Украина должна собрать доказательства, возбудить уголовное дело, предъявить подозрение или заочно вынести приговор, затем подать экстрадиционный запрос. Только после этого германский суд может начать рассмотрение его обоснованности.

Еще одна преграда на пути экстрадиции — отказ от военной службы с оружием из соображений совести, гарантируемый в Германии конституцией. То есть если украинец будет утверждать, что в Украине у него нет возможности отказаться по убеждениям совести от военной службы с оружием, то после тщательной проверки суд это может учесть.

Какие перспективы уклоняющихся в Германии

До сих пор украинские беженцы получают в ЕС временную защиту, что дает им право на пребывание до марта 2024 года и может быть продлено еще на год.

Однако в будущем мужчинам нужно будет возвращаться в Украину или подавать прошение о предоставлении убежища. Опыт 2015-2016 годов свидетельствует, что положительный ответ на просьбу о предоставлении убежища в Германии украинским уклонистам от военной службы получить будет очень сложно.

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