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Українцям роздають повістки прямо на пляжах: чи законно та як реагувати

25 липня 2023 06:32
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Дмитро Струк
Редактор
Вручення повісток на пляжі — чи це законно та чи варто боятися українцям
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на пляжі. Фото: usionline.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Літо у самому розпалі, тож багато цивільного населення після важких трудових буднів відправляється на морські пляжі та зони відпочинку біля озер, річок та інших водойм. Водночас навіть у таких місцях на військовозобов'язаних чоловіків може чекати повістка.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

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Пляжі є громадським місцем

Зазначається, що відповідно до українського законодавства, вручити повістку можуть у будь-якому громадському місці, на вулиці, блокпості тощо. Пляж — це також громадське місце

Тож немає нічого дивного в тому, що чоловік призовного віку може отримати цей документ навіть під час відвідування місць відпочинку. 

В ОК "Південь" зауважили, що немає значення, де та коли військовозобов'язаний отримає повістку, тому що співробітники ТЦК та СП уповноважені вручити її у будь-якому місці, "чи завітавши за місцем вашого проживання, чи зустрівши вас за маршрутом вашого прямування, чи в інших громадських місцях".

 

Що варто знати українцям про вручення повісток на пляжах
Співробітник ТЦК виписує повістки на пляжі. Фото: usionline.com

Повістка — не квиток на фронт 

Проте українцям слід розуміти, що повістка — це не покарання й не путівка на фронт. Її вручають військовозобов'язаним для уточнення даних. 

"Це один з методів налагодження комунікації, підвищення відповідальності та свідомості громадян у питаннях дотримання норм режиму воєнного стану. Перевірка їх готовності стати до виконання військового обов’язку", — йдеться у повідомленні. 

Будьте обережні у місцях відпочинку 

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону попередив українців стосовно відпочинку на морських пляжах. 

Він наголосив, що люди мають дотримуватися правил воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.

 

Раніше ми писали, як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, які є три законні підстави відмовитися від повістки. 

Також ми розповідали, що українцям пояснили, як діяти після вручення повістки та що брати з собою до ТЦК. 

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