Вручение повесток на пляже — законно ли и стоит ли бояться украинцам

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на пляже. Фото: usionline.com

Лето в самом разгаре, поэтому много гражданского населения после тяжелых трудовых будней отправляется на морские пляжи и зоны отдыха у озер, рек и других водоемов. В то же время даже в таких местах военнообязанных мужчин может ждать повестка.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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Пляжи являются общественным местом

Отмечается, что в соответствии с украинским законодательством, вручить повестку могут в любом общественном месте, на улице, блокпосте и т.д. Пляж — это также общественное место.

Так что нет ничего удивительного в том, что мужчина призывного возраста может получить этот документ даже при посещении мест отдыха.

В ОК "Юг" отметили, что не имеет значения, где и когда военнообязанный получит повестку, потому что сотрудники ТЦК и СП уполномочены вручить ее в любом месте, "будучи по месту вашего проживания или встретив вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах".

Сотрудник ТЦК выписывает повестки на пляже. Фото: usionline.com

Повестка — не билет на фронт

Однако украинцам следует понимать, что повестка — это не наказание и не путевка на фронт. Ее вручают военнообязанным для уточнения данных.

"Это один из методов налаживания коммуникации, повышения ответственности и сознания граждан в вопросах соблюдения норм режима военного положения. Проверка их готовности приступить к выполнению воинского долга", — говорится в сообщении.

Будьте осторожны в местах отдыха

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона предупредил украинцев по поводу отдыха на морских пляжах.

Он подчеркнул, что люди должны соблюдать правила военного положения: не выходить за прибрежную защитную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море.

Раньше мы писали, как поступать, если военные запрещают снимать вручение повестки.

Напомним, мы сообщали, что есть три законных основания отказаться от повестки.

Также мы рассказывали, что украинцам объяснили, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.