Адвокат розповів, чому працівники ТЦК вручають повістки разом з правоохоронцями

Вручення повістки. Фото: vn.20minut.ua

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто ходять разом з правоохоронцями під час вручення повісток. У них є різні функції, які допомагають при мобілізації.

Про це розповіла адвокатка, партнерка адвокатського об’єднання "Актум груп" Олена Хоменко в ефірі "Громадського радіо".

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Вручення повісток

"Наразі вручати повістки мають представники районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також таку можливість надано представникам правоохоронних органів", — розповіла Хоменко.

Представники військкоматів та правоохоронці зазвичай діють спільно під час вручення повісток. Це відбувається через те, що працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти наявність документів або ж встановлювати особу. Такі повноваження мають представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня діятимуть нові правила мобілізації. Так, передбачається, що видаватимуть три види повісток.

Також ми писали, вручаючи повістку військовозобов'язаним, працівники ТЦК забороняють фіксувати весь цей процес на відео. Однак адвокати, навпаки, радять вести зйомку на випадок, якщо військкоми порушать права.

Додамо, навіть під час дії загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають відстрочення від призову на військову службу, зокрема, до таких належать заброньовані працівники. Проте існують випадки, коли ТЦК та СП вручають повістки на відправлення таким чоловікам.