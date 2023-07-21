Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нові правила мобілізації: з 1 серпня в Україні видаватимуть три види повісток arrow

Нові правила мобілізації: з 1 серпня в Україні видаватимуть три види повісток

21 липня 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нові правила мобілізації: з 1 серпня в Україні видаватимуть три види повісток
Чоловік тримає повістку в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні з 1 серпня діятимуть нові правила мобілізації. Так, передбачається, що видаватимуть три види повісток.

Про це повідомила голова пресслужби Львівського обласного ТЦК Марія Левко.

Читайте також:

Які повістки видаватимуть із 1 серпня

Зазначається, що з 1 серпня видаватимуть 3 види повісток:

  • Повістки для уточнення даних, які видають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.
  • Повістки на проходження військово-лікарської комісії, які зобов'язують військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. До повістки також додається карта обстеження та медогляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
  • Мобілізаційне розпорядження, що вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. Все частіше трапляються випадки, коли повістки знаходять у поштових скриньках та на дверях. До того ж  повідомляють, що повістка отримана через ЖЕК тепер вважається належним чином врученою.

Також ми писали, що в Чернігові в ТЦК (Територіальний центр комплектування) утримували адвоката, який прийшов надати юридичну допомогу своєму клієнту. Він приїхав туди, аби подати документи. 

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. За останні півтора року в медійному просторі неодноразово спалахували скандали, пов'язані із незаконним призовом громадян. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Український безпілотник "Сич". Ціна, завдання і ефективність

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз