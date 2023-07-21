Нові правила мобілізації: з 1 серпня в Україні видаватимуть три види повісток

Чоловік тримає повістку в руках. Фото: google.com

В Україні з 1 серпня діятимуть нові правила мобілізації. Так, передбачається, що видаватимуть три види повісток.

Про це повідомила голова пресслужби Львівського обласного ТЦК Марія Левко.

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Які повістки видаватимуть із 1 серпня

Зазначається, що з 1 серпня видаватимуть 3 види повісток:

Повістки для уточнення даних, які видають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.

Повістки на проходження військово-лікарської комісії, які зобов'язують військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. До повістки також додається карта обстеження та медогляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження, що вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. Все частіше трапляються випадки, коли повістки знаходять у поштових скриньках та на дверях. До того ж повідомляють, що повістка отримана через ЖЕК тепер вважається належним чином врученою.

Також ми писали, що в Чернігові в ТЦК (Територіальний центр комплектування) утримували адвоката, який прийшов надати юридичну допомогу своєму клієнту. Він приїхав туди, аби подати документи.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. За останні півтора року в медійному просторі неодноразово спалахували скандали, пов'язані із незаконним призовом громадян.