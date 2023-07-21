Новые правила мобилизации: с 1 августа в Украине будут давать три вида повесток

Мужчина держит повестку в руках. Фото: google.com

В Украине с 1 августа будут действовать новые правила мобилизации. Так, предполагается, что будут выдавать три вида повесток.

Об этом сообщила глава пресс-службы Львовского областного ТЦК Мария Левко.

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Какие повестки будут выдавать с 1 августа

Отмечается, что с 1 августа будут выдавать 3 вида повесток:

Повестки для уточнения данных, которые выдают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии военнообязанных, месте работы и т.д.

Повестки на прохождение военно-врачебной комиссии, обязывающие военнообязанного пройти медицинское обследование. К повестке также прилагается карта обследования и военнообязанного медосмотра. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Мобилизационное распоряжение, которое вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Напомним, что в Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Все чаще встречаются случаи, когда повестки находят в почтовых ящиках и на дверях. К тому же сообщают, что повестка, полученная через ЖЭК, теперь считается должным образом врученной.

Также мы писали, что в Чернигове в ТЦК (Территориальный центр комплектования) содержали адвоката, пришедшего оказать юридическую помощь своему клиенту. Он приехал туда, чтобы подать документы.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину идет общая мобилизация. За последние полтора года в медийном пространстве неоднократно разгорались скандалы, связанные с незаконным призывом граждан.