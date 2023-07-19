Чи може ЖЕК видати повістку: пояснення адвоката

Військові квитки. Ілюстративне фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

В Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. Все частіше трапляються випадки, коли повістки знаходять у поштових скриньках та на дверях. До того ж повідомляють, що повістка отримана через ЖЕК тепер вважається належним чином врученою.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Роман Сімутін переконаний, що з юридичної точки зору двірники не мають права роздавати повістки військовозобов’язаним. Однак, такою владою наділений начальник ЖЕКу.

"Хоч і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетесь — тоді вже неважливо, хто і яким чином її вручив", — зазначив Сімутін.

За словами адвоката Романа Сімутіна, такий підхід до вручення повісток спрямований скоріше налякати військовозобов'язаних, які погано обізнані у власних правах.

"Фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена взагалі будь-якої логіки. Мало того, що формулювання свідчить проти самого ТЦК, тому що таким чином вони документально де-факто розписуються, що жодного повідомлення людина не отримувала. Думаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи можна знімати працівників ТЦК на відео під час вручення повістки.

Також адвокат розповів до яких хитрощів вдаються військкомати.