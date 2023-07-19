Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи може ЖЕК видати повістку: пояснення адвоката arrow

Чи може ЖЕК видати повістку: пояснення адвоката

19 липня 2023 15:01
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Чи може ЖЕК видати повістку: пояснення адвоката
Військові квитки. Ілюстративне фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. Все частіше трапляються випадки, коли повістки знаходять у поштових скриньках та на дверях. До того ж  повідомляють, що повістка отримана через ЖЕК тепер вважається належним чином врученою.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Чи справді ЖЕК може вручити повістку

Роман Сімутін переконаний, що з юридичної точки зору двірники не мають права роздавати повістки військовозобов’язаним. Однак, такою владою наділений начальник ЖЕКу.

"Хоч і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетесь — тоді вже неважливо, хто і яким чином її вручив", — зазначив Сімутін.

За словами адвоката Романа Сімутіна, такий підхід до вручення повісток спрямований скоріше налякати військовозобов'язаних, які погано обізнані у власних правах.

"Фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена взагалі будь-якої логіки. Мало того, що формулювання свідчить проти самого ТЦК, тому що таким чином вони документально де-факто розписуються, що жодного повідомлення людина не отримувала. Думаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи можна знімати працівників ТЦК на відео під час вручення повістки.

Також адвокат розповів до яких хитрощів вдаються військкомати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз