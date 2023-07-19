Может ли ЖЭК выдать повестку: объяснение адвоката

Военные билеты. Иллюстративное фото: facebook/Черновицкий областной ТЦК и СП

В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Все чаще встречаются случаи, когда повестки находят в почтовых ящиках и на дверях. К тому же сообщают, что повестка, полученная через ЖЭК, теперь считается должным образом врученной.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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Роман Симутин убежден, что с юридической точки зрения дворники не вправе раздавать повестки военнообязанным. Однако такой властью наделен начальник ЖЭКа.

"Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь — тогда уже неважно, кто и каким образом ее вручил", — отметил Симутин.

По словам адвоката Романа Симутина, такой подход к вручению повесток направлен скорее напугать военнообязанных, плохо осведомленных в собственных правах.

"Фраза о вручении повесток через ЖЭК лишена вообще какой-либо логики. Мало того, что формулировка свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они документально де-факто расписываются, что никакого сообщения человек не получал. Думаю, ставка делается на психологический эффект от получение подобных писем" , — пояснил адвокат.

Напомним, адвокат объяснил, можно ли снимать работников ТЦК на видео во время вручения повестки.

Также адвокат рассказал к каким уловкам прибегают военкоматы.