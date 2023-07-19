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Адвокат пояснив, чи можна знімати працівників ТЦК на відео під час вручення повістки

19 липня 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні: чи можна знімати працівників ТЦК на відео під час вручення повістки
Вручення повістки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вручаючи повістку військовозобов'язаним, працівники ТЦК забороняють фіксувати весь цей процес на відео. Однак адвокати, навпаки, радять вести зйомку на випадок, якщо військкоми порушать права. 

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін в YouTube.

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Чи можна знімати працівників ТЦК на відео

За словами Сімутіна, працівники ТЦК забороняють знімати себе на відео, посилаючись на військовий стан та їхній статус. Водночас заборона зйомки поширюється на місцерозташування військових, техніку та їх переміщення, роботу ППО. Робота працівників ТЦК до цього списку не входить. 

Тож, Сімутін радить вести зйомку на той випадок, якщо будуть порушені права військовозобов'язаних. 

"Діставайте телефон і вмикайте відеозапис. Одразу чекайте запереченя, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати мають питати у вас", — сказав Сімутін.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила за основу новий законопроєкт № 9274, який звільняє від мобілізації ще одну категорію українців.

Додамо, хто з медичних працівників не підлягає мобілізації до лав ЗСУ. 

 

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