Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від мобілізації: кого стосується arrow

Ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від мобілізації: кого стосується

18 липня 2023 06:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — кого з українців хочуть звільнити від призову
Українські військовослужбовці на фронті виконують бойове завдання. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні вже сімнадцятий місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають до лав ЗСУ. Проте влада продовжує вдосконалювати закони щодо призову громадян, адже є професії, співробітники яких конче необхідні в тилу й виконують не менш небезпечну та відповідальну роботу, ніж військовослужбовці.

Так, Верховна Рада ухвалила за основу новий законопроєкт № 9274, який звільняє від мобілізації ще одну категорію українців. 

Читайте також:

Кого хочуть звільнити від мобілізації

Зміни планується запровадити до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", звільнивши від призову на військову службу працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Рятувальники щоденно виконують небезпечну роботу: рятують людей з-під завалів, витягають з пожеж, інколи ціною власного життя.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі через законодавчу неврегульованість військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації, як і будь-які чоловіки, придатні до служби за станом здоров’я і які не мають інших підстав для відстрочки. Зазначається, що це "негативно впливає на виконання завдань, покладених на ДСНС в умовах воєнного стану".

Крім того, документ покликаний удосконалити управління єдиної державної системи цивільного захисту, деталізувати норми створення фонду захисних споруд цивільного захисту, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту. 

 

Працівників ДСНС хочуть звільнити від мобілізації: що відомо
Українські рятувальники ліквідовують загоряння металевого ангара. Фото: kv.dsns.gov.ua

Коли закон набере чинності 

Для того щоб зміни набули чинності, законопроєкт ще належить ухвалити у другому читанні та направити на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше ми повідомляли, хто з медичних працівників не підлягає мобілізації до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми розповідали, що з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ.

Також ми писали, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз