Мобілізація в Україні — кого з українців хочуть звільнити від призову

Українські військовослужбовці на фронті виконують бойове завдання. Фото: google.com

В Україні вже сімнадцятий місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають до лав ЗСУ. Проте влада продовжує вдосконалювати закони щодо призову громадян, адже є професії, співробітники яких конче необхідні в тилу й виконують не менш небезпечну та відповідальну роботу, ніж військовослужбовці.

Так, Верховна Рада ухвалила за основу новий законопроєкт № 9274, який звільняє від мобілізації ще одну категорію українців.

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Зміни планується запровадити до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", звільнивши від призову на військову службу працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники щоденно виконують небезпечну роботу: рятують людей з-під завалів, витягають з пожеж, інколи ціною власного життя.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі через законодавчу неврегульованість військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації, як і будь-які чоловіки, придатні до служби за станом здоров’я і які не мають інших підстав для відстрочки. Зазначається, що це "негативно впливає на виконання завдань, покладених на ДСНС в умовах воєнного стану".

Крім того, документ покликаний удосконалити управління єдиної державної системи цивільного захисту, деталізувати норми створення фонду захисних споруд цивільного захисту, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту.

Українські рятувальники ліквідовують загоряння металевого ангара. Фото: kv.dsns.gov.ua

Коли закон набере чинності

Для того щоб зміни набули чинності, законопроєкт ще належить ухвалити у другому читанні та направити на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

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