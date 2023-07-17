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Кого з медиків заборонено мобілізувати: повний перелік 2023 року

17 липня 2023 17:58
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — кого з медиків не можуть призвати на військову службу
Фельдшер швидкої допомоги поспішає на виклик. Фото: ukrinform.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Лікар — це, безперечно, одна з найважливіших професій. А в умовах війни вона ще й одна з найзатребуваніших, адже рятувати життя необхідно як на передовій, так і в тилу. В Україні медичні працівники можуть мати статус військовозобов’язаних або резервістів. А тому їх призов на військову службу під час дії воєнного стану відбувається так само як і інших громадян країни. 

Проте, є категорії медиків, яких не мають право мобілізувати навіть під час війни. Це передбачено ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

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Коли медпрацівники не підлягають мобілізації 

Медичні працівники, які є військовозобов'язаними або резервістами, не можуть бути призвані на військову службу під час загальної мобілізації за таких обставин, передбачених українським законодавством: 

  • заброньовані на період загальної мобілізації та воєнного стану у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;
  • визнані ВЛК (військово-лікарською комісією) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (на строк до шести місяців, після необхідно пройти повторну медичну комісію);
  • мають близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час захисту незалежності України в АТО;
  • були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
  • не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;
  • мають на утриманні троє та більше дітей до 18 років;
  • самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років;
  • мають на утриманні дітей з інвалідністю;
  • повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи (до досягнення ним 23 років);
  • дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18 років);
  • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

 

Мобілізація в Україні — кого з медиків не можуть призвати на військову службу
Медик на чергуванні у лікарні. Фото: google.com

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

  • здобувають професійну вищу освіту, є студентами, асистентами-стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти;
  • є науковими та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • є педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Раніше ми писали, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон влітку 2023 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, що з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ. Це передбачено законом № 3161-IX

Також ми повідомляли, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію. 

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