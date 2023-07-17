Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кого из медиков запрещено мобилизовать: полный список 2023 года arrow

Кого из медиков запрещено мобилизовать: полный список 2023 года

17 июля 2023 17:58
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — кого из медиков не могут призвать на военную службу
Фельдшер скорой помощи спешит по вызову. Фото: ukrinform.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Врач — это, безусловно, одна из важнейших профессий. А в условиях войны она еще и одна из самых востребованных, ведь спасать жизнь необходимо как на передовой, так и в тылу. В Украине медицинские работники могут иметь статус военнообязанных или резервистов. Поэтому их призыв на военную службу во время действия военного положения происходит так же как и других граждан страны.

Однако есть категории медиков, которых не имеют права мобилизовать даже во время войны. Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Когда медработники не подлежат мобилизации

Медицинские работники, являющиеся военнообязанными или резервистами, не могут быть призваны на военную службу при общей мобилизации при таких обстоятельствах, предусмотренных украинским законодательством:

  • забронированные на период общей мобилизации и военного положения в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;
  • признанные ВВК (военно-врачебной комиссией) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев, после необходимо пройти повторную медицинскую комиссию);
  • имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при защите независимости Украины в АТО;
  • были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;
  • не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;
  • содержат трое и более детей до 18 лет;
  • самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет;
  • имеют на иждивении детей с инвалидностью;
  • совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы (до достижения им 23 лет);
  • детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (до 18 лет);
  • заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

 

Мобилизация в Украине — кого из медиков не могут призвать на военную службу
Медик на дежурстве в больнице. Фото: google.com

Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

  • получают профессиональное высшее образование, являются студентами, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися на дневной или дуальной формах получения образования;
  • являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
  • являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы писали, могут ли женщины-медики уехать за границу летом 2023 года.

Напомним, мы рассказывали, что с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ. Это предусмотрено законом №3161-IX.

Также мы сообщали, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз