Мобилизация в Украине — кого из медиков не могут призвать на военную службу

Фельдшер скорой помощи спешит по вызову. Фото: ukrinform.ua

Врач — это, безусловно, одна из важнейших профессий. А в условиях войны она еще и одна из самых востребованных, ведь спасать жизнь необходимо как на передовой, так и в тылу. В Украине медицинские работники могут иметь статус военнообязанных или резервистов. Поэтому их призыв на военную службу во время действия военного положения происходит так же как и других граждан страны.

Однако есть категории медиков, которых не имеют права мобилизовать даже во время войны. Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Медицинские работники, являющиеся военнообязанными или резервистами, не могут быть призваны на военную службу при общей мобилизации при таких обстоятельствах, предусмотренных украинским законодательством:

забронированные на период общей мобилизации и военного положения в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

признанные ВВК (военно-врачебной комиссией) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев, после необходимо пройти повторную медицинскую комиссию);

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при защите независимости Украины в АТО;

были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;

содержат трое и более детей до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет;

имеют на иждивении детей с инвалидностью;

совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы (до достижения им 23 лет);

детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (до 18 лет);

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Медик на дежурстве в больнице. Фото: google.com

Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

получают профессиональное высшее образование, являются студентами, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися на дневной или дуальной формах получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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