Мобилизация в Украине — кого из медиков не могут призвать на военную службу

Кого из медиков запрещено мобилизовать: полный список 2023 года
Врач — это, безусловно, одна из важнейших профессий. А в условиях войны она еще и одна из самых востребованных, ведь спасать жизнь необходимо как на передовой, так и в тылу. В Украине медицинские работники могут иметь статус военнообязанных или резервистов. Поэтому их призыв на военную службу во время действия военного положения происходит так же как и других граждан страны.
Однако есть категории медиков, которых не имеют права мобилизовать даже во время войны. Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Когда медработники не подлежат мобилизации
Медицинские работники, являющиеся военнообязанными или резервистами, не могут быть призваны на военную службу при общей мобилизации при таких обстоятельствах, предусмотренных украинским законодательством:
- забронированные на период общей мобилизации и военного положения в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;
- признанные ВВК (военно-врачебной комиссией) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев, после необходимо пройти повторную медицинскую комиссию);
- имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при защите независимости Украины в АТО;
- были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;
- не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;
- содержат трое и более детей до 18 лет;
- самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет;
- имеют на иждивении детей с инвалидностью;
- совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы (до достижения им 23 лет);
- детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (до 18 лет);
- заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:
- получают профессиональное высшее образование, являются студентами, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися на дневной или дуальной формах получения образования;
- являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
- являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
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