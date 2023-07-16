Як правильно оскаржити неправомірний призов: поради юриста

Військові на шикуванні. Фото: facebook/Державна спеціальна служба транспорту

Щоб уникнути незаконної мобілізації та непорозумінь з ТЦК та СП, юрист радить завчасно подбати про пакет документів, які дають право на відстрочку. Їх необхідно подати ще до вручення мобілізаційного розпорядження.

Про це інформує юрист Ілля Шипко.

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Минуло більше року з моменту оголошення воєнного стану в Україні. Ввесь цей час триває загальна мобілізація, під час якої не обходилося без порушень прав громадян працівниками ТЦК та СП. Через це багатьох хвилює питання: як оскаржити незаконну мобілізацію?

Ілля Шипко у своїй статті зауважив, що мобілізація – це сукупність заходів, які необхідно провести у зв’язку з військовим станом в країні. До одних з таких заходів й відноситься призов на військову службу по мобілізації. Однак юрист зазначив, що вважати особу мобілізованою з моменту отримання повістки — помилка.

"Мобілізованою вважається особа, яка пройшла ВЛК та отримала мобілізаційне розпорядження. Якщо військовозобов’язаний, який отримав таке мобілізаційне розпорядження вважає, що воно є неправомірним, він має право його оскаржити", — пояснив Шипко.

Як оскаржити неправомірне мобілізаційне розпорядження?

За словами юриста, мобілізаційне розпорядження є лише засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття у вказаний день до територіального центру комплектування.

"Це не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень у розумінні КАС України. Тобто оскаржити мобілізацію в судовому порядку не можна. Але можна оскаржити висновок ВЛК за наявності достатніх для цього причин", — зазначив Ілля Шипко.

До того ж придатність особи до військової служби перевіряють впродовж кількох етапів. До того як особі видадуть мобілізаційне розпорядження, громадянину й знадобиться завчасно підготовлений пакет документів.

"Якщо при уточненні даних особою будуть подані документи, що дають право на відстрочку, то мобілізаційного розпорядження може й не бути. Або якщо особо не згідна з висновком ВЛК, то його також можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку", — пише експерт.

Окрім документів в нагоді також стане правова допомога військового адвоката. Радять завчасно проконсультуватися з фахівцем, щоб знати як діяти в тій чи іншій ситуації. І звісно ж юрист наголошує на необхідності вивчення власних прав та обов'язків.

"Якщо військовозобов’язана особа знає свої права та може їх захисти, то це підвищує шанси на те, що мобілізація відбудеться виключно в рамках правового поля", — підсумував Шипко.

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