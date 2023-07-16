Как правильно обжаловать неправомерный призыв: советы юриста

Военные на построении. Фото: facebook/Государственная специальная служба транспорта

Чтобы избежать незаконной мобилизации и недоразумений с ТЦК и СП, юрист советует заблаговременно позаботиться о пакете документов, дающих право на отсрочку. Их нужно подать еще до вручения мобилизационного распоряжения.

Об этом информирует юрист Илья Шипко.

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Что действительно считается мобилизацией?

Прошло больше года с момента объявления военного положения в Украине. Все это время продолжается всеобщая мобилизация, во время которой не обходилось без нарушений прав граждан работниками ТЦК и СП. Поэтому многих волнует вопрос: как обжаловать незаконную мобилизацию?

Илья Шипко в своей статье отметил, что мобилизация — это совокупность мер, которые необходимо провести в связи с военным положением в стране. К одним из таких мер и относится призыв на военную службу по мобилизации. Однако юрист отметил, что считать личность мобилизованной с момента получения повестки — ошибка.

"Мобилизированным считается лицо, которое прошло ВЛК и получило мобилизационное распоряжение. Если военнообязанный, получивший такое мобилизационное распоряжение считает, что оно неправомерно, он имеет право его обжаловать", — пояснил Шипко.

Как обжаловать неправомерное мобилизационное предписание?

По словам юриста, мобилизационное распоряжение является лишь средством оповещения военнообязанного лица для его прибытия в указанный день в территориальный центр комплектования.

"Это не решение или действие субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины. То есть обжаловать мобилизацию в судебном порядке нельзя. Но можно обжаловать заключение ВЛК при наличии достаточных для этого причин", — отметил Илья Шипко.

К тому же, пригодность лица к военной службе проверяют на протяжении нескольких этапов. Прежде чем лицу выдадут мобилизационное распоряжение, гражданину и понадобится заранее подготовленный пакет документов.

"Если при уточнении данных лицом будут представлены документы, дающие право на отсрочку, то мобилизационное распоряжение может и не быть. Или если особо не согласна с заключением ВЛК, то его также можно обжаловать в административном или судебном порядке", — пишет эксперт.

Кроме документов, пригодится также правовая помощь военного адвоката. Советуют заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы знать, как действовать в той или иной ситуации. И конечно же юрист подчеркивает необходимость изучения собственных прав и обязанностей.

"Если военнообязанное лицо знает свои права и может их защитить, то это повышает шансы на то, что мобилизация состоится исключительно в рамках правового поля", — подытожил Шипко.

Также узнайте, как действовать, когда ТЦК игнорируют наличие бронирования и пытаются мобилизовать.