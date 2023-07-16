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Мобілізація в Україні: які зміни чекають на строковиків з 1 серпня

16 липня 2023 14:32
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Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні: що зміниться 1 серпня
Український військовий. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У зв'язку з воєнним станом мобілізація в Україні триває. З 1 серпня на військових строкової служби чекають деякі зміни, згідно з якими бажаючих можуть перевести до категорії мобілізованих. 

Про це повідомляє видання 24 канал

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Повідомляється, що з 1 серпня усіх бажаючих строковиків можуть перевести до категорії мобілізованих.

Це стосується тих військових, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців. 

Окрім цього, з 1 серпня планують запровадити щомісячну додаткову винагороду для строковиків. 

Нагадаємо, навіть під час дії загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають відстрочення від призову на військову службу, зокрема до таких належать заброньовані працівники. Проте існують випадки, коли ТЦК та СП вручають повістки на відправлення таким чоловікам. 

Також ми писали, чи існує альтернативна служба під час війни та хто має на неї право. 

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