Мобілізація в Україні: що зміниться 1 серпня

Український військовий. Фото: google

У зв'язку з воєнним станом мобілізація в Україні триває. З 1 серпня на військових строкової служби чекають деякі зміни, згідно з якими бажаючих можуть перевести до категорії мобілізованих.

Про це повідомляє видання 24 канал.

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Повідомляється, що з 1 серпня усіх бажаючих строковиків можуть перевести до категорії мобілізованих.

Це стосується тих військових, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

Окрім цього, з 1 серпня планують запровадити щомісячну додаткову винагороду для строковиків.

Нагадаємо, навіть під час дії загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають відстрочення від призову на військову службу, зокрема до таких належать заброньовані працівники. Проте існують випадки, коли ТЦК та СП вручають повістки на відправлення таким чоловікам.

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