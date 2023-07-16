Мобілізація в Україні — що таке альтернативна служба та хто може нею скористатися

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото:president.gov.ua

Другий рік в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Військовозобов'язані громадяни, які не мають відстрочення та придатні за станом здоров'я, підлягають призову на військову службу. Проте, в українському законодавстві передбачена й альтернативна (невійськова) служба.

Що це таке, хто має право нею скористатися та чи можливо зробити це під час війни, розбираємося далі в матеріалі.

Читайте також:

Що таке альтернативна (невійськова) служба

Альтернативною називають службу, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби та має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Прийняттям і зняття з обліку на альтернативну (невійськову) службу займаються територіальні ЦК СП. Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 рази.

Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до:

страхового стажу;

безперервного стажу роботи;

стажу роботи за спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.

Громадянам, які звільняються з роботи у зв’язку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Таку службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з:

соціальним захистом населення;

охороною здоров’я;

захистом довкілля;

будівництвом;

житлово-комунальним господарством;

сільським господарством;

патронажною службою в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

За ст. 4 ЗУ "Про військову службу та військовий обов’язок" громадяни України мають право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України Про альтернативну (невійськову) службу.

Призовники в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Хто має право на альтернативну службу

Відповідно до українського законодавства на альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу та особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням.

При цьому вони мають документально або іншим чином підтвердили істинність переконань. До прикладу, принести в ТЦК та СП довідку від своєї релігійної громади.

Претендувати на альтернативну службу можуть військовозобов'язаними, віросповідання яких не дозволяє брати до рук зброю. В Україні на законодавчому рівні закріплений список таких релігійних організацій.

До них відносяться:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Товариство Свідомості Крішни;

Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни євангельської віри.

Хто не має право на альтернативну службу

Навіть в мирний час деякі громадяни України не мають права на альтернативну службу. Так, направленню не підлягають:

звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу;

яким відповідно до законодавства надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

Призов на військову службу. Фото: УНІАН

Чи можлива альтернативна служба під час війни

У ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", альтернативна (невійськова) служба під час війни не визначена, а тому заміна військової служби альтернативною під час війни українським законодавством не передбачена.

Як розповідають фахівці з Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, на практиці військовозобов'язаних громадян, які належать до певних релігійних громад і які просто не можуть брати до рук зброю, а тому будуть вкрай неефективними під час виконання бойових завдань, можуть мобілізовувати до війська на відносно "мирні" посади. Це можуть бути кухарі, водії, інженери.

"Тобто, такі мобілізовані можуть іншим способом послужити державі та народу України, виконуючи інші суспільно-корисні роботи та завдання", — пояснили спеціалісти.

Юристи радять, якщо мобілізують людину, віра якої забороняє використовувати зброю, варто написати заяву до ТЦК з проханням дозволити виконувати невійськову роботу. До заяви слід додати документ, який підтверджує істинність переконань людини, наприклад, довідку від релігійної громади.

У разі якщо особу призивають но військової служби зі зброєю, можна звернутися до суду з посиланням на ст. 35 Конституції України, яка передбачає свободу віросповідання та гарантує повагу до релігії, якщо вона передбачає відмову від насилля.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Раніше ми писали, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію та як до цього ставиться греко-католицька церква.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

Також ми повідомляли, що представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня" звинувачували в ухиленні від призову. Проте суд визнав чоловіка невинним та зняв обвинувачення.