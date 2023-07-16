Мобилизация в Украине — что такое альтернативная служба и кто может ею воспользоваться

Есть ли альтернативная служба во время войны и кто имеет на нее право: разъяснение
Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация через полномасштабное вторжение рф. Военнообязанные граждане, не имеющие отсрочки и пригодные по состоянию здоровья, подлежат призыву на военную службу. Однако в украинском законодательстве предусмотрена и альтернативная (невоенная) служба.
Что это такое, кто имеет право ею воспользоваться и возможно ли сделать это во время войны, разбираемся дальше в материале.
Что такое альтернативная (невоенная) служба
Альтернативной называют службу, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и преследует цель выполнения обязанности перед обществом.
Принятием и снятием с учета на альтернативную (невоенную) службу занимаются ТЦК и СП. Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.
Время пребывания гражданина на альтернативной службе засчитывается в:
- страховой стаж;
- непрерывный стаж работы;
- стаж работы по специальности при условии, если гражданин не позднее трех календарных месяцев после увольнения с альтернативной службы приступит к работе.
Гражданам, увольняющимся с работы в связи с направлением для прохождения альтернативной службы, выплачивается выходное пособие в размере двух минимальных заработных плат.
Такую службу проходят на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с:
- социальной защитой населения;
- здравоохранением;
- защитой окружающей среды;
- строительством;
- жилищно-коммунальным хозяйством;
- сельским хозяйством;
- патронажной службой в организациях Общества Красного Креста Украины.
По ст. 4 ЗУ "О военной службе и воинской обязанности" граждане Украины имеют право на замену выполнения воинского долга альтернативной (невоенной) службой в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе.
Кто имеет право на альтернативную службу
В соответствии с украинским законодательством на альтернативную службу направляются граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу и лично заявили о невозможности ее прохождения как противоречащей их религиозным убеждениям.
При этом они документально или иным образом подтвердили истинность убеждений. Например, принести в ТЦК и СП справку от своей религиозной общины.
Претендовать на альтернативную службу могут военнообязанные, вероисповедание которых не позволяет брать в руки оружие. В Украине на законодательном уровне закреплен список таких религиозных организаций.
К ним относятся:
- Адвентисты-реформисты;
- Адвентисты седьмого дня;
- Евангельские христиане;
- Евангельские христиане-баптисты;
- Страдатели;
- Свидетели Иеговы;
- Общество Сознания Кришны;
- Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
- Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
- Христиане евангельской веры.
Кто не имеет права на альтернативную службу
Даже в мирное время, некоторые граждане Украины не имеют права на альтернативную службу. Да, направлению не подлежат:
- уволены в соответствии с законодательством от призыва на срочную военную службу;
- которым в соответствии с законодательством предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу (на срок действия отсрочки).
Возможна ли альтернативная служба во время войны
В ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" альтернативная (невоенная) служба во время войны не определена, а потому замена военной службы альтернативной во время войны украинским законодательством не предусмотрена.
Как рассказывают специалисты из Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи, на практике военнообязанных граждан, принадлежащих к определенным религиозным общинам и которые просто не могут брать в руки оружие, а потому будут крайне неэффективны во время выполнения боевых задач, могут мобилизовывать в армию на относительно "мирные" должности. Это могут быть повара, водители, инженеры.
"То есть такие мобилизованные могут другим способом послужить государству и народу Украины, выполняя другие общественно-полезные работы и задачи", — пояснили специалисты.
Юристы советуют, если мобилизуют человека, вера которого запрещает использовать оружие, следует написать заявление в ТЦК с просьбой разрешить выполнять невоенную работу. К заявлению следует добавить документ, подтверждающий истинность убеждений человека, например справку от религиозной общины.
В случае если лицо призывают военной службы с оружием, можно обратиться в суд со ссылкой на ст. 35 Конституции Украины, которая предусматривает свободу вероисповедания и гарантирует уважение религии, если она предусматривает отказ от насилия.
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