Мобилизация в Украине — что такое альтернативная служба и кто может ею воспользоваться

Украинские военнослужащие на построении. Фото:president.gov.ua

Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация через полномасштабное вторжение рф. Военнообязанные граждане, не имеющие отсрочки и пригодные по состоянию здоровья, подлежат призыву на военную службу. Однако в украинском законодательстве предусмотрена и альтернативная (невоенная) служба.

Что это такое, кто имеет право ею воспользоваться и возможно ли сделать это во время войны, разбираемся дальше в материале.

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Что такое альтернативная (невоенная) служба

Альтернативной называют службу, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и преследует цель выполнения обязанности перед обществом.

Принятием и снятием с учета на альтернативную (невоенную) службу занимаются ТЦК и СП. Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

Время пребывания гражданина на альтернативной службе засчитывается в:

страховой стаж;

непрерывный стаж работы;

стаж работы по специальности при условии, если гражданин не позднее трех календарных месяцев после увольнения с альтернативной службы приступит к работе.

Гражданам, увольняющимся с работы в связи с направлением для прохождения альтернативной службы, выплачивается выходное пособие в размере двух минимальных заработных плат.

Такую службу проходят на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с:

социальной защитой населения;

здравоохранением;

защитой окружающей среды;

строительством;

жилищно-коммунальным хозяйством;

сельским хозяйством;

патронажной службой в организациях Общества Красного Креста Украины.

По ст. 4 ЗУ "О военной службе и воинской обязанности" граждане Украины имеют право на замену выполнения воинского долга альтернативной (невоенной) службой в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе.

Призывники в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Кто имеет право на альтернативную службу

В соответствии с украинским законодательством на альтернативную службу направляются граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу и лично заявили о невозможности ее прохождения как противоречащей их религиозным убеждениям.

При этом они документально или иным образом подтвердили истинность убеждений. Например, принести в ТЦК и СП справку от своей религиозной общины.

Претендовать на альтернативную службу могут военнообязанные, вероисповедание которых не позволяет брать в руки оружие. В Украине на законодательном уровне закреплен список таких религиозных организаций.

К ним относятся:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Общество Сознания Кришны;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане евангельской веры.

Кто не имеет права на альтернативную службу

Даже в мирное время, некоторые граждане Украины не имеют права на альтернативную службу. Да, направлению не подлежат:

уволены в соответствии с законодательством от призыва на срочную военную службу;

которым в соответствии с законодательством предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу (на срок действия отсрочки).

Призыв на военную службу. Фото: УНИАН

Возможна ли альтернативная служба во время войны

В ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" альтернативная (невоенная) служба во время войны не определена, а потому замена военной службы альтернативной во время войны украинским законодательством не предусмотрена.

Как рассказывают специалисты из Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи, на практике военнообязанных граждан, принадлежащих к определенным религиозным общинам и которые просто не могут брать в руки оружие, а потому будут крайне неэффективны во время выполнения боевых задач, могут мобилизовывать в армию на относительно "мирные" должности. Это могут быть повара, водители, инженеры.

"То есть такие мобилизованные могут другим способом послужить государству и народу Украины, выполняя другие общественно-полезные работы и задачи", — пояснили специалисты.

Юристы советуют, если мобилизуют человека, вера которого запрещает использовать оружие, следует написать заявление в ТЦК с просьбой разрешить выполнять невоенную работу. К заявлению следует добавить документ, подтверждающий истинность убеждений человека, например справку от религиозной общины.

В случае если лицо призывают военной службы с оружием, можно обратиться в суд со ссылкой на ст. 35 Конституции Украины, которая предусматривает свободу вероисповедания и гарантирует уважение религии, если она предусматривает отказ от насилия.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Ранее мы писали, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии и как к этому относится греко-католическая церковь.

Напомним, мы рассказывали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Также мы сообщали, что представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение.