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Чи можна уникнути мобілізації через релігію: що каже закон

14 липня 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи можна уникнути мобілізації через релігію: що каже закон
Військовослужбовець на плацу. Фото: Офіс Президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні живуть представники різних релігій і віросповідань. Наразі існує 10 релігій, які забороняють носити зброю. Чи підлягають громадяни, релігія яких суперечить військовому обов'язку, мобілізації відповідає закон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання на підставі закону

Усі громадяни України зобов'язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України відповідно до статті 65 Конституції України. Закон "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не надає винятків для осіб різних віросповідань.

Стаття 35 Конституції України підкреслює, що жодна особа не може бути звільнена від своїх обов'язків перед державою на основі релігійних переконань.

Стаття 35 Конституції України. Фото: скриншот

У випадку, коли виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням, його можна замінити на альтернативну, невійськову службу.

Що таке альтернативна служба

Альтернативна служба вводиться як альтернатива строковій військовій службі з метою виконання громадських обов'язків. Вона не включає в себе військову підготовку та використання зброї.

"Зазначимо, що термін альтернативної служби є більшим за строкову у півтора раза. Крім того, норма проходження альтернативної служби діяла в мирний час, а в умовах воєнного стану про неї не йдеться. У такому випадку фахівець радить написати відповідного листа до військкомату та попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної служби", — розповідає видання.

Для цього необхідно надати документ, що підтверджує ваше членство у релігійній організації. Таке право на альтернативну службу мають лише віряни, які належать до офіційних релігійних організацій, визнаних законодавством України. Після чого можуть призначити небойову посаду, таку як кухар, водій або інженер.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україні другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних українців, які не мають відстрочки та визнані придатним ВЛК, призивають на військову службу. Проте є громадяни, які відмовляються вступати до лав ЗСУ через релігійні переконання. Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію та як до цього ставиться церква, розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький Блаженніший Святослав.

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