Можно ли избежать мобилизации через религию: что говорит закон

Военнослужащий на плацу. Фото: Офис Президента

В Украине живут представители разных религий и вероисповеданий. В настоящее время существует 10 религий, запрещающих носить оружие. Подлежат ли граждане, религия которых противоречит воинской обязанности, мобилизации отвечает закон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Все граждане Украины обязаны защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии со статьей 65 Конституции. Закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не дает исключений для лиц разных вероисповеданий.

Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что ни одно лицо не может быть освобождено от своих обязанностей перед государством на основе религиозных убеждений.

Статья 35 Конституции. Фото: скриншот

В случае, когда исполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям, его можно заменить на альтернативную, невоенную службу.

Что такое альтернативная служба

Альтернативная служба вводится как альтернатива срочной военной службе в целях выполнения общественных обязанностей. Она не включает военную подготовку и использование оружия.

"Отметим, что срок альтернативной службы больше срочной в полтора раза. Кроме того, норма прохождения альтернативной службы действовала в мирное время, а в условиях военного положения о ней не говорится. В таком случае специалист советует написать соответствующее письмо в военкомат и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы", — рассказывает издание.

Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий ваше членство в религиозной организации. Такое право на альтернативную службу имеют только верующие, относящиеся к официальным религиозным организациям, признанным законодательством Украины. После чего могут назначить небоевую должность, такую, как повар, водитель или инженер.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину второй год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных украинцев, не имеющих отсрочки и признанных годным ВЛК, призывают на военную службу. Однако есть граждане, которые отказываются вступать в ряды ВСУ из-за религиозных убеждений. Можно ли отказаться от мобилизации через религию и как к этому относится церковь, рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), верховный архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав.