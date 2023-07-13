Мобілізація в Україні — чи можуть віряни служити в ЗСУ

Віряни відвідують богослужіння у храмі. Фото: google.com

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних українців, які не мають відстрочки та визнані придатним ВЛК, призивають на військову службу. Проте є громадяни, які відмовляються вступати до лав ЗСУ через релігійні переконання.

Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію та як до цього ставиться церква, розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький Блаженніший Святослав в інтерв'ю "Главком".

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Чи заважають релігійні переконання службі в армії

Як зазначив священнослужитель, сповідання греко-католицизму, наприклад, не є перешкодою для служби в армії. Саме тому церква радить вірянам-військовозобов'язаними, не посилатися на такий "аргумент".

Він підкреслив, церква активно радить вірянам-військовозобов'язаним не відхиляти мобілізацію та брати участь у захисті Батьківщини.

"Захист Батьківщини — природне право і святий обов'язок громадянина. Церква тут не може бути абсолютно на заваді. Навпаки, супроводжує своїх вірних у їхньому обов'язку захищати свою Батьківщину. Наші військові капелани йдуть разом із нашими людьми в те саме військо. Ми підтримуємо нашу армію", — наголосив Блаженніший Святослав.

Архієпископ також висловив свою думку щодо випадків, коли віряни пред'являють аргументи в суді, стверджуючи, що їхня віра в Бога заважає їм виконувати військову службу.

Він зазначив, що згідно з християнським вченням про війну і мир, яке сповідується Католицькою церквою, релігійні переконання не є підставою для відмови від служби.

Військовий капелан. Фото: УНІАН

Чи вважає Церква гріхом убивство ворога

За словами священнослужителя, ніщо не може скасувати 10 божих заповідей, навіть війна. Проте мова йде про захист себе, своєї родини, своєї країни.

"Ми не можемо, з одного боку, казати, що заповідь "не вбий" не діє, але, з іншого боку, ми кажемо про моральні правила легітимного самозахисту. Тобто якщо йдеться про те, що ми повинні зупинити несправедливого агресора пропорційними засобами, тоді такого типу захист є морально правильний", — каже Блаженніший Святослав.

Віряни яких релігійних організацій в Україні можуть відмовитися від мобілізації

В Україні є певний перелік релігійних організацій, які забороняють використання зброї. Відповідно такі віряни на законодавчому рівні мають право відмовитися від мобілізації:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви (і церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів);

Християни віри євангельської (і церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Суспільство Свідомості Крішни.

Раніше ми розповідали, що представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня" звинувачували в ухиленні від призову. Проте суд визнав чоловіка невинним та зняв обвинувачення.

Нагадаємо, ми писали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.