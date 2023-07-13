Мобилизация в Украине — могут ли верующие служить в ВСУ

Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии: украинцам ответили
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину второй год продолжается военное положение и общая мобилизация. Военнообязанных украинцев, не имеющих отсрочки и признанные годными ВЛК, призывают на военную службу. Однако есть граждане, которые отказываются вступать в ряды ВСУ по религиозным убеждениям.
Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии и как к этому относится церковь, рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), верховный архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав в интервью "Главкому".
Мешают ли религиозные убеждения службе в армии
Как отметил священнослужитель, исповедание греко-католицизма, например, не является препятствием для службы в армии. Именно поэтому церковь советует верующим военнообязанным, не ссылаться на такой "аргумент".
Он подчеркнул, что церковь активно советует верующим-военнообязанным не отклонять мобилизацию и участвовать в защите Родины.
"Защита Родины — естественное право и святая обязанность гражданина. Церковь здесь не может быть абсолютно помехой. Напротив, сопровождает своих верных в их обязанности защищать свою Родину. Наши военные капелланы идут вместе с нашими людьми в то же войско. Мы поддерживаем нашу армию", — подчеркнул Блаженнейший Святослав.
Архиепископ также выразил свое мнение о случаях, когда верующие предъявляют аргументы в суде, утверждая, что их вера в Бога мешает им выполнять военную службу.
Он отметил, что согласно христианскому учению о войне и мире, исповедуемом Католической церковью, религиозные убеждения не являются основанием для отказа от службы.
Считает ли Церковь грехом убийство врага
По словам священнослужителя, ничто не может упразднить 10 божьих заповедей, даже война. Однако речь идет о защите себя, своей семьи, своей страны.
"Мы не можем, с одной стороны, говорить, что заповедь "не убий" не действует, но, с другой стороны, мы говорим о моральных правилах легитимной самозащиты. То есть если речь идет о том, что мы должны остановить несправедливого агрессора пропорциональными средствами, тогда такого типа защита морально правильная", — говорит Блаженнейший Святослав.
Верующие каких религиозных организаций в Украине могут отказаться от мобилизации
В Украине есть определенный список религиозных организаций, запрещающих использование оружия. Соответственно, такие верующие на законодательном уровне имеют право отказаться от мобилизации:
- Адвентисты-реформисты;
- Адвентисты седьмого дня;
- Евангельские христиане;
- Евангельские христиане-баптисты;
- Страдатели;
- Свидетели Иеговы;
- Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);
- Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
- Общество Сознания Кришны.
Ранее мы рассказывали, что представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение.
Напомним, мы писали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.