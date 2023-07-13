Мобилизация в Украине — могут ли верующие служить в ВСУ

Верующие посещают богослужения в храме. Фото: google.com

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину второй год продолжается военное положение и общая мобилизация. Военнообязанных украинцев, не имеющих отсрочки и признанные годными ВЛК, призывают на военную службу. Однако есть граждане, которые отказываются вступать в ряды ВСУ по религиозным убеждениям.

Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии и как к этому относится церковь, рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), верховный архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав в интервью "Главкому".

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Мешают ли религиозные убеждения службе в армии

Как отметил священнослужитель, исповедание греко-католицизма, например, не является препятствием для службы в армии. Именно поэтому церковь советует верующим военнообязанным, не ссылаться на такой "аргумент".

Он подчеркнул, что церковь активно советует верующим-военнообязанным не отклонять мобилизацию и участвовать в защите Родины.

"Защита Родины — естественное право и святая обязанность гражданина. Церковь здесь не может быть абсолютно помехой. Напротив, сопровождает своих верных в их обязанности защищать свою Родину. Наши военные капелланы идут вместе с нашими людьми в то же войско. Мы поддерживаем нашу армию", — подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Архиепископ также выразил свое мнение о случаях, когда верующие предъявляют аргументы в суде, утверждая, что их вера в Бога мешает им выполнять военную службу.

Он отметил, что согласно христианскому учению о войне и мире, исповедуемом Католической церковью, религиозные убеждения не являются основанием для отказа от службы.

Военный капеллан. Фото: УНИАН

Считает ли Церковь грехом убийство врага

По словам священнослужителя, ничто не может упразднить 10 божьих заповедей, даже война. Однако речь идет о защите себя, своей семьи, своей страны.

"Мы не можем, с одной стороны, говорить, что заповедь "не убий" не действует, но, с другой стороны, мы говорим о моральных правилах легитимной самозащиты. То есть если речь идет о том, что мы должны остановить несправедливого агрессора пропорциональными средствами, тогда такого типа защита морально правильная", — говорит Блаженнейший Святослав.

Верующие каких религиозных организаций в Украине могут отказаться от мобилизации

В Украине есть определенный список религиозных организаций, запрещающих использование оружия. Соответственно, такие верующие на законодательном уровне имеют право отказаться от мобилизации:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Общество Сознания Кришны.

Ранее мы рассказывали, что представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение.

Напомним, мы писали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.