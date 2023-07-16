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Мобилизация в Украине: какие изменения ждут срочников с 1 августа

16 июля 2023 14:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: что изменится 1 августа
Украинский военный. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В связи с военным положением мобилизация в Украине продолжается. С 1 августа военных срочной службы ждут некоторые изменения, согласно которым желающих могут перевести в категорию мобилизованных.

Об этом сообщает издание 24 канал.

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Сообщается, что с 1 августа все желающие срочники могут перевестись в категорию мобилизованных.

Это касается тех военных, срок военной службы которых истек во время действия военного положения и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев.

Кроме этого, с 1 августа планируют ввести ежемесячное дополнительное вознаграждение для срочников.

Напомним, даже во время действия общей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, в частности к таким относятся забронированные работники. Однако есть случаи, когда ТЦК и СП вручают повестки на отправку таким мужчинам.

Также мы писали, существует ли альтернативная служба во время войны и кто имеет право на нее.

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