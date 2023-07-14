Ухилення від мобілізації — Нацполіція викрила три основні схеми

Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

Від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тис. кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку.

Начальниця Управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик в коментарі "Телеграфу" повідомила про три основні схеми ухилення від мобілізації з використанням статусу інвалідності.

Читайте також:

Якими схемами користуються ухилянти, щоб уникнути мобілізації

Як правило такі особи купують довідки, які надають їм право на відстрочку або повністю звільняють від мобілізації. Це, за словами спікерки Нацполіції, може бути:

висновок ВЛК про непридатність для проходження служби;

довідка про встановлення інвалідності;

документи, що підтверджують догляд за особою з інвалідністю.

Таким чином, щоб отримати "імунітет" від мобілізації, достатньо лише довідки.

Як ухилянти отримують такі документи

Зазвичай, довідки про стан здоров'я або інвалідність купують у лікарів через посередників.

"Як правило, у таких випадках діють не лише лікарі, а є цілі схеми посередників", — каже Блищик.

Цікаво, що ціна довідки про інвалідність може залежати від групи інвалідності. Так, найдорожча І група — за неї можуть запросити 50 тис. грн та стільки ж за безстрокове посвідчення інваліда, за ІІ групу візьмуть трохи менше — 39 тис. грн., а от ІІІ група найдешевша — за неї доведеться віддати до 30 тис. грн.

Перевірка військово-облікових даних в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Чим ризикують ухилянти, купуючи документи

Окрім того, що за ухилення від мобілізації та підробку документів на таких осіб чекає кримінальна відповідальність. Вони можуть натрапити на шахраїв, які пообіцяють офіційні та дійсні документи, а потім зникнуть як тільки отримають гроші.

У соцмережах можна знайти десятки таких груп та анонімних каналів аферистів, які пропонують такі документи.

Ділки запевняють, що чоловік зможе отримати свою довідку вже за тиждень, вона нібито буде офіційною та зареєстрованою у державних реєстрах, а все, що для цього потрібно зробити — заплатити передоплату. Та як тільки вона приходить на рахунок шахраїв можна забути і про довідку, і про гроші.

Яке покарання чекає на тих, хто використовує підроблені документи

Відповідно до ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України використання завідомо підробленого документа карається:

штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 850 грн );

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ); або арештом на строк до шести місяців;

або обмеженням волі на строк до двох років.

При цьому варто зауважити, що використання підроблених документів не є злочином, а є кримінальним проступком.

Відповідно до ст. 45 КК України, особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Раніше ми писали про те, що прикордонники викрили новий спосіб втечі військовозобов'язаних за кордон.

Нагадаємо, ми розповідали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.