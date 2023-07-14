Уклонение от мобилизации — Нацполиция разоблачила три основные схемы

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

С начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине было открыто более 5 тыс. уголовных производств против уклонистов от призыва на военную службу. К сожалению, недобросовестные граждане продолжают пользоваться нелегальными схемами для того, чтобы получить отсрочку.

Начальник Управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик в комментарии "Телеграфу" сообщила о трех основных схемах уклонения от мобилизации с использованием статуса инвалидности.

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Как правило, такие лица покупают справки, которые предоставляют им право на отсрочку или полностью освобождают от мобилизации. Это, по словам спикера Нацполиции, может быть:

заключение ВЛК о непригодности для прохождения службы;

справка об установлении инвалидности;

документы, подтверждающие уход за лицом с инвалидностью.

Таким образом, чтобы получить "иммунитет" от мобилизации, достаточно только справки.

Как уклонисты получают такие документы

Обычно справки о состоянии здоровья или инвалидности покупают у врачей через посредников.

"Как правило, в таких случаях действуют не только врачи, а есть целые схемы посредников", — говорит Блищик.

Интересно, что стоимость справки об инвалидности может зависеть от группы инвалидности. Так, самая дорогая I группа — за нее могут запросить 50 тыс. грн и столько же за бессрочное удостоверение инвалида, за ІІ группу возьмут чуть меньше — 39 тыс. грн., а вот ІІІ группа самая дешевая — за нее придется отдать до 30 тыс. грн.

Проверка военно-учетных данных в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Чем рискуют уклонисты, покупая документы

Кроме того, что за уклонение от мобилизации и подделку документов таких лиц ждет уголовная ответственность. Они могут встретить мошенников, которые пообещают официальные и действительные документы, а затем исчезнут как только получат деньги.

В соцсетях можно найти десятки таких групп и анонимных каналов аферистов, предлагающих такие документы.

Дельцы уверяют, что мужчина сможет получить свою справку уже через неделю, она якобы будет официальной и зарегистрированной в государственных реестрах, а все, что для этого нужно сделать — заплатить предоплату. Но как только она приходит насчет мошенников, можно забыть и о справке, и о деньгах.

Какое наказание ждет тех, кто использует поддельные документы

Согласно ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины использование заведомо подложного документа наказывается:

штрафом в пятьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан ( 850 грн );

необлагаемых минимумов доходов граждан ( ); или арестом сроком до шести месяцев;

или ограничением свободы сроком до двух лет.

При этом следует отметить, что использование поддельных документов не является преступлением, а является уголовным проступком.

Согласно ст. 45 УК Украины, лицо, впервые совершившее уголовный проступок освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения уголовного правонарушения искренне покаялось, активно способствовало раскрытию уголовного правонарушения и полностью возместило причиненный им ущерб или устранило причиненный ущерб.

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