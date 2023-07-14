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Как мужчины пытаются избежать мобилизации: полиция разоблачила три схемы

14 июля 2023 17:46
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Дмитрий Струк
Редактор
Уклонение от мобилизации — Нацполиция разоблачила три основные схемы
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

С начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине было открыто более 5 тыс. уголовных производств против уклонистов от призыва на военную службу. К сожалению, недобросовестные граждане продолжают пользоваться нелегальными схемами для того, чтобы получить отсрочку.

Начальник Управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик в комментарии "Телеграфу" сообщила о трех основных схемах уклонения от мобилизации с использованием статуса инвалидности.

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Какими схемами пользуются уклонисты, чтобы избежать мобилизации

Как правило, такие лица покупают справки, которые предоставляют им право на отсрочку или полностью освобождают от мобилизации. Это, по словам спикера Нацполиции, может быть:

  • заключение ВЛК о непригодности для прохождения службы;
  • справка об установлении инвалидности;
  • документы, подтверждающие уход за лицом с инвалидностью.

Таким образом, чтобы получить "иммунитет" от мобилизации, достаточно только справки.

Как уклонисты получают такие документы

Обычно справки о состоянии здоровья или инвалидности покупают у врачей через посредников.

"Как правило, в таких случаях действуют не только врачи, а есть целые схемы посредников", — говорит Блищик.

Интересно, что стоимость справки об инвалидности может зависеть от группы инвалидности. Так, самая дорогая I группа — за нее могут запросить 50 тыс. грн и столько же за бессрочное удостоверение инвалида, за ІІ группу возьмут чуть меньше — 39 тыс. грн., а вот ІІІ группа самая дешевая — за нее придется отдать до 30 тыс. грн.

 

Какими схемами пользуются уклонцы, чтобы избежать мобилизации
Проверка военно-учетных данных в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Чем рискуют уклонисты, покупая документы

Кроме того, что за уклонение от мобилизации и подделку документов таких лиц ждет уголовная ответственность. Они могут встретить мошенников, которые пообещают официальные и действительные документы, а затем исчезнут как только получат деньги.

В соцсетях можно найти десятки таких групп и анонимных каналов аферистов, предлагающих такие документы.

Дельцы уверяют, что мужчина сможет получить свою справку уже через неделю, она якобы будет официальной и зарегистрированной в государственных реестрах, а все, что для этого нужно сделать — заплатить предоплату. Но как только она приходит насчет мошенников, можно забыть и о справке, и о деньгах.

Какое наказание ждет тех, кто использует поддельные документы

Согласно ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины использование заведомо подложного документа наказывается:

  • штрафом в пятьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн);
  • или арестом сроком до шести месяцев;
  • или ограничением свободы сроком до двух лет.

При этом следует отметить, что использование поддельных документов не является преступлением, а является уголовным проступком.

Согласно ст. 45 УК Украины, лицо, впервые совершившее уголовный проступок освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения уголовного правонарушения искренне покаялось, активно способствовало раскрытию уголовного правонарушения и полностью возместило причиненный им ущерб или устранило причиненный ущерб.

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