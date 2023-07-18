Мобилизация в Украине — кого из украинцев хотят освободить от призыва

Еще одну категорию мужчин могут освободить от мобилизации: кого касается
В Украине уже семнадцатый месяц продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают в ряды ВСУ. Однако власти продолжают совершенствовать законы о призыве граждан, ведь есть профессии, сотрудники которых крайне необходимы в тылу и выполняют не менее опасную и ответственную работу, чем военнослужащие.
Так, Верховная Рада приняла за основу новый законопроект №9274, освобождающий от мобилизации еще одну категорию украинцев.
Кого хотят освободить от мобилизации
Изменения планируется ввести в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", освободив от призыва на военную службу работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели ежедневно выполняют опасную работу: спасают людей из-под завалов, извлекают из пожаров, иногда ценой собственной жизни.
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время из-за законодательной неурегулированности военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву на военную службу во время общей мобилизации, как и любые мужчины, пригодные к службе по состоянию здоровья и не имеющие иных оснований для отсрочки. Отмечается, что это "негативно влияет на выполнение задач, возложенных на ГСЧС в условиях военного положения".
Кроме того, документ призван усовершенствовать управление единой государственной системы гражданской защиты, детализировать нормы создания фонда защитных сооружений гражданской защиты, организации и проведения эвакуации, мер химической и радиационной защиты.
Когда закон вступит в силу
Для того чтобы изменения вступили в силу, законопроект еще предстоит принять во втором чтении и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее мы сообщали, кто из медицинских работников не подлежит мобилизации в ряды ВСУ.
Напомним, мы рассказывали, что с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ.
Также мы писали, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии.