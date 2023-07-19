Мобилизация в Украине: можно ли снимать работников ТЦК на видео во время вручения повестки

Вручение повестки. Фото: google

Вручая повестку военнообязанным, работники ТЦК запрещают фиксировать весь этот процесс на видео. Однако адвокаты, наоборот, советуют вести съемку на случай, если военнослужащие нарушат права.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в YouTube.

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По словам Симутина, работники ТЦК запрещают снимать себя на видео, ссылаясь на военное положение и их статус. В то же время запрет съемки распространяется на месторасположение военных, технику и их перемещение, работу ПВО. Работа работников ТЦК в этот список не входит.

Симутин советует вести съемку на тот случай, если будут нарушены права военнообязанных.

"Достывайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражения, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать должны спрашивать вас", — сказал Симутин.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу новый законопроект №9274, освобождающий от мобилизации еще одну категорию украинцев.

Добавим, кто из медицинских работников не подлежит мобилизации в ряды ВСУ.