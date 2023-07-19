Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Адвокат объяснил, можно ли снимать работников ТЦК на видео во время вручения повестки arrow

Адвокат объяснил, можно ли снимать работников ТЦК на видео во время вручения повестки

19 июля 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: можно ли снимать работников ТЦК на видео во время вручения повестки
Вручение повестки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вручая повестку военнообязанным, работники ТЦК запрещают фиксировать весь этот процесс на видео. Однако адвокаты, наоборот, советуют вести съемку на случай, если военнослужащие нарушат права.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в YouTube.

Читайте также:

Можно ли снимать работников ТЦК на видео

По словам Симутина, работники ТЦК запрещают снимать себя на видео, ссылаясь на военное положение и их статус. В то же время запрет съемки распространяется на месторасположение военных, технику и их перемещение, работу ПВО. Работа работников ТЦК в этот список не входит.

Симутин советует вести съемку на тот случай, если будут нарушены права военнообязанных.

"Достывайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражения, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать должны спрашивать вас", — сказал Симутин.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу новый законопроект №9274, освобождающий от мобилизации еще одну категорию украинцев.

Добавим, кто из медицинских работников не подлежит мобилизации в ряды ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз