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Мобілізація в Україні: кого кличуть до війська у липні

19 липня 2023 01:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кого кличуть до війська у липні
Чоловіки у військкоматі. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, яку розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів  "Українському радіо Полтава", кого призивають у липні.

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Кого кличуть до війська у липні

Відомо, що на час загальної мобілізації до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Роман Істомін повідомив, що на службу відправлятимуть навіть обмежено придатних чоловіків. Щоправда, їх у штурмові бригади не рараховуватимуть. Вони обійматимуть такі посади, де фізичне навантаження не потрібне.

Також він додав, що у законодавстві не передбачено, де саме працівники ТЦК мають вручати повістки. Насамперед це адресно, за місцем проживання громадян. Але не всі військовозобов'язані повідомляють про зміну своїх даних, зокрема місця фактичного проживання.

"Можуть бути й об'єктивні підстави, це ВПО, в яких не було можливості там знятися з військового обліку та стати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цієї людини. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних почалися вручення у людних місцях, це в рамках закону", — повідомив він.

Нагадаємо, у Славуті Хмельницької області засудили 33-річного чоловіка за ухиляння від військової служби. Йому світить три роки позбавлення волі.

Придатний до військової служби отримав повістку і не з'явився у вказаний час на збір, щоб вирушити на навчальні збори та пройти військову службу. Зазначається, що він не мав законних підстав ухилятися від призову.

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