Кого зовут в армию в июле

Мужчины в военкомате. Фото: ТЦК

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Українському радіо Полтава", кого призывают в июле.

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Известно, что во время общей мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Роман Истомин сообщил, что на службу будут отправлять даже ограниченно подходящих мужчин. Правда, их в штурмовые бригады зачислять не будут. Они будут занимать такие должности, где физическая нагрузка не требуется.

Также он добавил, что в законодательстве не предусмотрено, где работники ТЦК должны вручать повестки. В первую очередь это адресно, по месту жительства граждан. Но не все военнообязанные сообщают об изменении своих данных, в частности, места фактического проживания.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, в которых не было возможности там сняться с военного учета и стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека". Потому как метод оповещения военнообязанных начались вручения в людных местах, это в рамках закона", — сообщил он.

Напомним, в Славуте Хмельницкой области осудили 33-летнего мужчину за уклонение от военной службы. Ему светит три года лишения свободы.

Подходящий к военной службе получил повестку и не явился в указанное время на сбор, чтобы отправиться на учебное собрание и пройти военную службу. Отмечается, что у него не было законных оснований уклоняться от призыва.